Il papa nomina la lecchese suor Brambilla nel Dicastero per i Vescovi

Un nuovo e significativo incarico per suor Simona Brambilla, originaria di Missaglia. Il Papa l’ha nominata ieri, sabato 14 febbraio 2026, membro del Dicastero per i Vescovi, l’organismo della Curia romana che accompagna e coordina il delicato processo di individuazione dei nuovi vescovi nel mondo.

Simona Brambilla nel Dicastero per i Vescovi: nuovo incarico deciso dal Papa

Suor Brambilla, che compirà 61 anni il prossimo 27 marzo, è religiosa delle Missionarie della Consolata e dal gennaio 2025 ricopre l’incarico di prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, uno dei ruoli di maggiore responsabilità all’interno della Santa Sede affidati a una donna.

Con questa nuova nomina, suor Brambilla si unisce ad altre due figure femminili già presenti nello stesso Dicastero: Raffaella Petrini, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e del Governatorato, e Maria Lia Zervino, già presidente della World Union of Catholic Women’s Organisations. Le loro nomine come membri del Dicastero per i Vescovi risalgono al luglio 2022 per volontà di Papa Francesco e sono state oggi confermate da Leone XIV.

Essere membri del Dicastero per i Vescovi significa prendere parte a una delle fasi più rilevanti della vita ecclesiale: lo studio dei profili dei candidati all’episcopato, l’analisi delle esigenze delle diocesi e la partecipazione alla formulazione delle proposte che vengono poi sottoposte al Pontefice per la decisione finale. La presenza di suor Brambilla, insieme a quella delle altre donne già nominate, rappresenta un segnale concreto di una partecipazione femminile sempre più significativa nei processi decisionali della Santa Sede, nel solco del cammino di riforma avviato negli ultimi anni.

Foto vaticannews