Il nuovo decreto spiegato per punti: dove serve il super Green Pass e dove serve quello "normale"

Le novità dal 6 dicembre

Dove serve il super green pass e dove "basterà" quello normale? E' questa la domanda più "impellente" che ci si pone dopo l'approvazione del nuovo Decreto che ieri, mercoledì 24 novembre, ha introdotto nuove e più stringenti regole con l'obiettivo di limitare quell'aumento di contagi a cui stiamo assistendo negli ultimi giorni (ieri a Lecco i casi sono stati 55 in 24 ore).

Dove serve il super Green Pass e dove serve quello "normale"

Le novità principali riguardano l’introduzione del super green pass (per entrare negli stadi, nei ristoranti, nei bar), l’obbligo vaccinale per alcune categorie (personale amministrativo della sanità, insegnanti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia e soccorso pubblico mentre per i sanitari sarà obbligatoria la terza dose) e l’obbligo di green pass “base” per i mezzi di trasporto pubblici. Le nuove norme entreranno in vigore il 6 dicembre e saranno valide fino al 15 gennaio.

Il super green pass è una certificazione “rinforzata” concessa solo a vaccinati o guariti. Entrerà in vigore già dalla zona bianca e sarà obbligatorio per accedere a spettacoli, eventi sportivi e stadi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

Chi non ha il vaccino pertanto non potrà sedersi al ristorante, vedere un film al cinema, assistere ad uno spettacolo a teatro, a una partita allo stadio. Non potrà nemmeno andare a ballare in discoteca, a sciare, o frequentare palestre e piscine.

Il tampone "normale" servirà per andare a lavorare e, novità introdotta ieri, per prendere i mezzi pubblici e per andare in un albergo.

Il nuovo decreto spiegato per punti

Introdotto *dal 6/12* il green pass "rafforzato" o "super green pass"

Si ottiene *solo con vaccinazione o guarigione*.

La *validità* del green pass "rafforzato" scende da 12 a *9 mesi*.

Dal 6/12/2021 al 15/1/2022 valgono le nuove regole transitorie per le zone colorate.

Il green pass "base" sarà obbligatorio dal 6/12 anche per: alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale.

L'accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in *zona bianca e gialla* solo ai possessori di "green pass rafforzato".

Ulteriori limitazioni della *zona arancione* valide solo per chi non possiede il "green pass rafforzato".

*Vaccinazione obbligatoria* estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico dal 15/12.

Richiamo obbligatorio per professioni sanitarie dal 15/12.

Rafforzamento sistema dei *controlli*: entro 3 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente.