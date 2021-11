Approvato il super green pass: certificato per prendere bus e treni e obbligo vaccinale per i docenti e non solo

nUOVO DECRETO

Ecco nel dettaglio cosa cambia

Il decreto sul Super Green pass è realtà. Sarà valido da lunedì 6 dicembre 2021 e sino al 15 gennaio 2022. Nelle zone arancioni e rosse dovrebbe essere prorogato anche dopo le feste. Pesanti le restrizioni per i non vaccinati anche in zona bianca.

Approvato il super green pass

Il decreto è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri dopo i passaggi in Cabina di regia e con le Regioni. Erano attese restrizioni per i non vaccinati e le premesse sono state rispettate. Il Super Green pass sarà infatti ad appannaggio solo di vaccinati e guariti. Il certificato "da tampone" varrà solo per andare a lavorare.

Chi non è in possesso del pass "rafforzato" non potrà entrare in bar e ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, cinema, teatri, discoteche né partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche.

Nel dettaglio cosa cambia

Vediamo nel dettaglio i cambiamenti.

Durata del Green pass rafforzato

Dal 6 dicembre al 15 gennaio parte il Super Green pass, ottenibile solo con vaccinazione o guarigione.

Sarà valido 9 mesi (e non più 12) dall’ultima inoculazione.

Servirà per accedere in zona bianca e gialla a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

Green pass con tampone

Il Green pass con tampone servirà per andare a lavorare e per accedere ad alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale (metropolitana, autobus, tram e sui treni regionali).

La durata dei tamponi molecolari rimane di 72 ore, quella degli antigenici da 48.

Mascherine

Non passa l'obbligo. In zona bianca rimane facoltativa all'aperto. Rimane obbligatorio comunque portarla con sé e indossarla in caso di assembramenti o affollamenti. Obbligo anche all'aperto dal giallo al rosso.

I controlli

Entro tre giorni dall’entrata in vigore del decreto, i prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente.

Obbligo vaccinale per i docenti e non solo

Era atteso anche il provvedimento sull'obbligo per alcune categorie. Dovranno per forza essere vaccinati amministrativi del servizio sanitario nazionale, insegnanti e personale della scuola, forze dell'ordine e militari.

Per il personale sanitario è obbligatoria la terza dose.

Gli obblighi vaccinali scattano dal 15 dicembre 2021.

