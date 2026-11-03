La giornata ha vissuto il suo momento più toccante nella storia personale di Giorgio: affetto da una patologia degenerativa che lo costringe in sedia a rotelle da circa sei anni, ma che non ha mai spento la sua viscerale passione per le due ruote

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Si è svolto nei giorni scorsi un importante incontro informativo che ha visto protagonista il Ducati Official Club Como, rappresentato dal socio Giorgio, in stretta collaborazione con la sezione di Lecco del Motoclub Vigili del Fuoco Italia. ​L’iniziativa è nata dalla volontà dei motociclisti di approfondire la conoscenza del mondo dei Vigili del Fuoco, della sua organizzazione e delle dinamiche di intervento sul campo. Nel corso della giornata sono state illustrate la struttura del Corpo, le procedure operative e le dotazioni tecniche in dotazione ai diversi mezzi di soccorso.

Il Motoclub Vigili del Fuoco Italia a lezione di sicurezza stradale: incontro informativo a Lecco e Merate

​Un momento centrale dell’incontro è stato dedicato alla prevenzione e alla sicurezza stradale: i partecipanti hanno potuto comprendere da vicino quali siano le reali esigenze dei soccorritori durante le emergenze e come i cittadini — e in particolare i centauri — possano agevolare il lavoro delle squadre evitando d’essere d’intralcio nelle fasi più critiche. ​A conclusione dell’evento, Giorgio e i membri del club hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti i Vigili del Fuoco presenti, estendendo la propria gratitudine all’intero Corpo per l’impegno, la dedizione e il servizio svolto quotidianamente a tutela del territorio.

​Un’emozione su due ruote: la storia di Giorgio

​La giornata ha vissuto il suo momento più toccante nella storia personale di Giorgio. Affetto da una patologia degenerativa che lo costringe in sedia a rotelle da circa sei anni, Giorgio non ha mai spento la sua viscerale passione per le due ruote, coltivata fin da giovane quando ha conseguito la patente da motociclista. Iscritto regolarmente al DOC Como, è una presenza costante ed entusiasta a tutti gli eventi del motoclub. ​A suggellare l’incontro, il Motoclub Vigili del Fuoco ha omaggiato il club con alcuni gadget promozionali, riservando a Giorgio un gesto speciale: la consegna della patch ufficiale della divisa VV.F. Un dono che ha suscitato profonda commozione in Giorgio, inizialmente titubante nell’accettarla per il timore di privare il soccorritore di un pezzo così significativo della propria divisa. Un piccolo grande simbolo di fratellanza che va ben oltre la passione per i motori.