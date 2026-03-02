Il Ministro Valditara a Olgiate per visitare la nuova scuola

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è arrivato nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, a Olgiate per visitare la scuola secondaria di primo grado «Emilio Gola».

Il Ministro Valditara in visita alla scuola media di Olgiate

L’appuntamento, atteso fin dallo scorso maggio e poi posticipato, ha finalmente visto la massima carica dell’istruzione nazionale varcare la soglia del plesso olgiatese, completamente abbattuto e ricostruito grazie ai fondi Pnrr e a quelli del Gse.

Prima tappa in paese per il Ministro poco dopo le 9.30 alla scuola dell’infanzia di San Zeno, accolto dagli alunni, dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e degli istituti olgiatesi.

Il momento centrale della visita di Valditara sarà gestito direttamente dai ragazzi, che potranno sottoporre al Ministro una serie di domande preparate nei giorni scorsi insieme ai loro insegnanti.

All’interno dell’istituto è stata inoltre allestita una mostra fotografica che racconta, attraverso le immagini, l’evoluzione del cantiere che ha portato alla nascita della nuova scuola, consegnata agli studenti nel settembre 2024.