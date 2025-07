diocesi

Erica Tossani e don Paolo Selmi nominati i nuovi direttori

Il lecchese Luciano Gualzetti lascia la direzione di Caritas Ambrosiana dopo otto anni alla guida dell’organismo diocesano. La decisione è maturata in accordo con l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e il Consiglio di Presidenza della Caritas.

A succedergli saranno Erica Tossani, attuale vicedirettrice, e don Paolo Selmi, sacerdote ambrosiano con esperienza nel servizio diocesano per la Pastorale giovanile. I due condivideranno la responsabilità, ciascuno secondo le proprie competenze.

«Mossi dall’urgenza di imparare sempre più e meglio a lavorare insieme - si legge nel decreto - desideriamo affidare, in solido, la responsabilità della Caritas Ambrosiana alla figura di un presbitero e a quella di un laico».

Originaria di Bologna, 44 anni, Erica Tossani è laureata in Scienze internazionali e diplomatiche e ha avuto diverse esperienze lavorative in ambito sociale. Approdata in Caritas Ambrosiana nel 2020, è stata nominata vicedirettrice nel settembre 2024.

Paolo Selmi, 59 anni, è stato ordinato sacerdote nel 1991 e ha svolto il suo ministero in varie parrocchie di Milano, ricoprendo anche l’incarico di decano, dal 2010 al 2014 alla Barona e dal 2015 al 2021 ad Affori. Nel gennaio 2023 è stato nominato presidente della Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani” di Milano e contestualmente vicedirettore di Caritas Ambrosiana.

I nuovi direttori subentrano a Luciano Gualzetti il cui mandato si conclude il 31 agosto. Queste nomine, come spiega l’Arcivescovo nel decreto, si inseriscono nel quadro di una «riforma sinodale della Chiesa e in quello più particolare riguardante la Curia diocesana» per favorire una «riorganizzazione interna» volta a semplificare la struttura curiale e a promuovere un maggiore coordinamento tra Caritas Ambrosiana, il Servizio per la Pastorale della salute e il Servizio per la Pastorale sociale e il lavoro.

L’8 novembre, durante l’annuale Convegno diocesano della Caritas, si terrà un particolare momento di ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni da Luciano Gualzetti, primo laico a ricoprire, dal 2016, la direzione di Caritas Ambrosiana.