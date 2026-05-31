Importante riconoscimento per Alberto Pirovano, eletto nuovo vicepresidente generale del Club Alpino Italiano nel corso dell’Assemblea nazionale dei Delegati, svoltasi a Modena il 30 e 31 maggio 2026. Con 448 voti favorevoli, Pirovano, volto noto a Lecco, entra a far parte del vertice del Comitato Direttivo Centrale, succedendo al decano Giacomo Benedetti, giunto al termine del proprio mandato. Il Club Alpino Italiano ha espresso un sentito ringraziamento a Benedetti per il lavoro svolto e l’impegno profuso negli anni al servizio dell’associazione.

Figura di lunga esperienza nel mondo dell’alpinismo e dell’associazionismo, Alberto Pirovano è stato componente del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo, presidente della Sezione Riccardo Cassin di Lecco e del Il Lecchese Alberto Pirovano eletto vicepresidente generale del CAI

Il Lecchese Alberto Pirovano eletto vicepresidente generale del CAI

All’Assemblea hanno preso parte, tra presenze dirette e deleghe, 815 delegati in rappresentanza di 365 sezioni del CAI.

Nel suo intervento, il presidente generale Antonio Montani ha evidenziato il momento positivo attraversato dal sodalizio, che conta circa 10 mila soci in più rispetto all’anno precedente e si avvicina alla soglia dei 380 mila iscritti. «Abbiamo ancora tanto lavoro da fare per trasmettere i nostri valori e quella educazione alla montagna che può contribuire a prevenire gli incidenti che avvengono in ambiente montano», ha dichiarato Montani. Tra i temi affrontati figurano la cooperazione internazionale, i progetti realizzati con le istituzioni – dal Ministero per le Disabilità al Ministero dell’Ambiente, fino a Sport e Salute – il buon andamento di CAI Edizioni e il significativo rinnovamento generazionale dell’associazione. Particolarmente significativo il dato relativo ai Gruppi Giovani, passati da 26 a 156 in pochi anni. «Abbiamo bisogno dello spirito critico dei giovani», ha sottolineato Montani, ricordando come entusiasmo, capacità di iniziativa e voglia di mettersi in gioco rappresentino una risorsa fondamentale per il futuro del Club. Un trend confermato anche dall’incremento del 20% dei giovani titolati nelle scuole di alpinismo e scialpinismo.

Acquistata la Collezione Aliprandi

L’intervento del presidente generale si è concluso con un annuncio accolto con grande interesse: l’acquisto da parte del CAI della Collezione Aliprandi, una delle più importanti raccolte storiche di cartografia alpina esistenti, che verrà trasferita presso il Museo Nazionale della Montagna.

Cesare Lasen socio onorario e riconoscimenti speciali

Grande apprezzamento ha suscitato la nomina di Cesare Lasen a socio onorario del Club Alpino Italiano. Studioso, autore e divulgatore scientifico, Lasen è considerato una figura di riferimento per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente montano.

Nel corso della cerimonia sono state inoltre conferite le Medaglie d’Oro a Pino Guidi e, alla memoria, a Luca Sinigaglia. Quest’ultimo è stato ricordato per il gesto eroico compiuto sul Pik Pobeda, dove sacrificò la propria vita nel tentativo di salvare una compagna di spedizione, incarnando i più alti valori di solidarietà e altruismo promossi dal CAI.

Premio Paolo Consiglio alla spedizione nella Rangtik Valley

Il prestigioso Premio Paolo Consiglio, assegnato dal Club Alpino Accademico Italiano a spedizioni alpinistiche di carattere esplorativo o di elevato contenuto tecnico, è stato conferito alla spedizione nella Rangtik Valley composta da Matteo De Zaiacomo, presidente dei Ragni di Lecco, Chiara Gusmeroli e Davide Nesa.

Cento anni di storia per cinque sezioni CAI

L’Assemblea ha inoltre reso omaggio alle sezioni che nel 2026 celebrano il traguardo dei 100 anni di attività: La Spezia, Rho, Pinerolo, Pisa e Montebelluna.

Appuntamento a Pordenone nel 2027

La prossima Assemblea nazionale dei Delegati del Club Alpino Italiano si svolgerà a Pordenone nelle giornate del 29 e 30 maggio 2027, proseguendo una tradizione che rappresenta uno dei momenti più importanti della vita associativa del CAI.