Giocattoli per i bambini in ospedale e fotografie d’epoca per riscoprire la tradizione della Fiera

Questa mattina, domenica 7 dicembre 2025, è stata inaugurata la doppia iniziativa del Giornale di Merate intitolata “Sant’Ambrogio solidale”. L’evento comprende due progetti: la raccolta di giocattoli in redazione a favore dei bambini ricoverati in ospedale, in collaborazione con Abio Merate, e la mostra fotografica con immagini storiche della Fiera, realizzata insieme a FotoLibera.

Il Giornale di Merate lancia “Sant’Ambrogio solidale”: giocattoli per i bambini e mostra fotografica

Alla breve cerimonia inaugurale, che si è svolta alle 9, erano presenti i giornalisti del Giornale di Merate, il sindaco Mattia Salvioni, la vicesindaca Valeria Marinari, l’assessora Patrizia Riva, la consigliera di minoranza Franca Maggioni, la presidente di Abio Francesca Cortinovis con le volontarie, la presidente di FotoLibera Giusy Li Vecchi e il suo vice Eugenio Moca.

Per tutta la giornata la redazione, in via Carlo Baslini 10 (in centro città), resterà aperta per accogliere chi vorrà donare giocattoli nuovi destinati ai piccoli pazienti dell’ospedale San Leopoldo Mandic e, se le donazioni saranno numerose, anche ad altri reparti pediatrici della zona, grazie al supporto di Abio.

L’iniziativa è promossa insieme alla sezione meratese di Abio – Associazione per il Bambino in Ospedale, da anni attiva nel sostenere i bambini durante le degenze. La dottoressa Francesca Cortinovis, responsabile delle Cure Palliative Pediatriche del Mandic, coordinerà la distribuzione dei doni raccolti domenica 7 dicembre.

Il progetto vede inoltre il sostegno delle aziende Catra e Noi Pubblicità, partner dell’iniziativa.

Accanto alla raccolta solidale, il Giornale di Merate presenta anche la mostra fotografica “La fiera di un tempo”, allestita nel porticato sotto la redazione in via Carlo Baslini 10, per celebrare la memoria storica della città.