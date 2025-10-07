Siamo alla ricerca di persone dinamiche, curiose e che amino scrivere, possibilmente residenti a Lecco e dintorni. Se sei interessato scrivici una mail a redazione@giornaledilecco.it

Il Giornale di Lecco e Primalecco.it cercano collaboratori: manda il tuo cv! Sei una persona curiosa, ti piace scrivere e sogni di diventare giornalista? Il Giornale di Lecco e il sito web Primalecco.it stanno cercando nuovi collaboratori dal territorio lecchese e dintorni, nell’ottica di rinforzare la “squadra” della redazione. Il successo del sito web e il consolidamento del Giornale settimanale cartaceo, da decenni riferimento nel territorio, ci spingono a irrobustire la nostra squadra con nuovi collaboratori da inserire nel nostro team.

Se sei interessato manda una mail all’indirizzo redazione@giornaledilecco.it.

Non solo cronaca: c’è anche lo sport

Cronisti ma non solo. Anche la redazione sportiva è alla ricerca di nuove forze da inserire. Ricerchiamo in particolare persone appassionate di sport, volenterose dimettersi alla prova. Se queste sono le tue caratteristiche contatta direttamente il responsabile della redazione sportiva, alla mail dario.scaccabarozzi@netweek.it.