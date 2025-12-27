Un’esperienza unica per vivere la cascina nella stagione invernale, nei suoi interni riscaldati dal termo camino alimentato con la legna di castagno, attraverso laboratori e giochi che coinvolgeranno attivamente tutti i bambini e le bambine

Il centro estivo diventa invernale con NatuRapello Winter edition. Per la prima volta il centro estivo della Cooperativa Sociale Liberi Sogni torna in una breve versione durante le vacanze di Natale: NatuRapello Winter si terrà infatti il 2 e il 5 gennaio 2026 a Cascina Rapello, aperto ai bambini dai 6 agli 11 anni (nati dal 2014 al 2019).

Ogni attività sarà guidata da educatori ed operatori della cooperativa con una lunga esperienza, secondo il principio del learning by doing che permetterà ai piccoli partecipanti di mettersi alla prova in attività manuali e creative, ritrovando così un benessere corporeo, psicologico e sensoriale.

È richiesto un contributo di partecipazione di 40 euro a giornata; con uno sconto speciale a 35 euro a giornata per i residenti dei comuni di Airuno, Valgreghentino, Brivio e Olgiate Molgora.

Le iscrizioni sono aperte e si concluderanno all’esaurimento dei posti. Il ritrovo per le due giornate è previsto presso Piazza Resegone ad Aizurro, da dove i bambini potranno raggiungere la cascina a piedi accompagnati dagli operatori della cooperativa; oppure presso la stazione di Airuno, da dove partirà un servizio di navetta.

Per maggiori informazioni: https://liberisogni.org/evento/naturapello-winter/ 3881996072 – cascinarapello@liberisogni.org