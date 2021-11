Il "caso" Santuario della Rocchetta approda in Parlamento

Il "caso" Santuario della Rocchetta sbarca in Parlamento. Interrogazione dell'Onorevole della Lega Massimiliano Capitanio su quanto sta accadendo al confine tra i territori di Paderno e Cornate.

La decisione di presentare un'interrogazione in Parlamento, come riportano i colleghi di primamonza.it è stata annunciata questa mattina, lunedì 8 novembre 2021, direttamente dall'Onorevole della Lega Massimiliano Capitanio.

"La tutela e, soprattutto, la promozione del nostro territorio rappresenta un volano per il futuro culturale e, anche, economico del Paese - spiega Capitanio - Per questo è necessario un impegno ancor più attento e capillare. Da questo punto di vista il santuario della Rocchetta rappresenta una perla che merita un'attenzione degna della sua storia e della sua bellezza. Anche non valorizzare un'esperienza come quella dello storico custode sarebbe un grave errore. Per questo motivo ho deciso di depositare una interrogazione diretta al Ministro della Cultura perché il Santuario della Rocchetta è un patrimonio che merita un'attenzione non solo locale".