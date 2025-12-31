Il bilancio 2025 della Questura di Lecco: “Garantita sicurezza capillare sul territorio”. Anche per quest’anno l’obiettivo primario della Polizia di Stato è stato quello di garantire una sicurezza capillare sul territorio, rafforzando il rapporto di fiducia con i cittadini e assicurando una risposta pronta ed efficace alle esigenze della comunità. Un risultato reso possibile grazie al costante coordinamento con le altre Forze di polizia e con le istituzioni locali.

Sul fronte della prevenzione e repressione dei reati, l’attività svolta ha portato a 52 arresti e alla denuncia in stato di libertà di 444 persone. I servizi di controllo del territorio hanno consentito l’identificazione di 29.246 soggetti e la verifica di 11.149 veicoli.

Nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati oltre 3 chilogrammi di cocaina e 8 chilogrammi di hashish. Particolare attenzione è stata dedicata alle iniziative a forte valenza preventiva, soprattutto nelle zone dove solitamente si registra una maggiore presenza di persone, come il centro cittadino e l’area della stazione ferroviaria, senza tuttavia trascurare controlli mirati anche nelle aree periferiche.

Nel corso del 2025 si è registrato un intenso impegno anche da parte dell’Ufficio Immigrazione, che ha rilasciato 11.898 permessi di soggiorno, istruito 113 pratiche di espulsione ed effettuato 17 accompagnamenti alla frontiera. Rilevante anche l’attività amministrativa, con l’emissione di oltre 17.000 passaporti e l’adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti di 8 esercizi commerciali, con sospensione provvisoria della licenza.

Notevole lo sforzo profuso nelle attività ad “Alto Impatto”, coordinate dalla Prefettura, che hanno interessato sistematicamente sia il capoluogo sia la provincia con 82 operazioni complessive.

Il Questore ha infine rivolto un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e alle specialità presenti sul territorio per il lavoro svolto nel corso dell’anno, nonché alla comunità e agli Enti locali per la collaborazione dimostrata, auspicando che il nuovo anno possa proseguire nel segno della sicurezza, della serenità e di una collaborazione istituzionale sempre più efficace.