I Vigili del fuoco salvano cane in difficoltà nell’Adda

In difficoltà nel fiume Adda, cane salvato dai Vigili del fuoco. E’ successo nella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, in via Alzaia a Paderno d’Adda.
In difficoltà nel fiume Adda, cane salvato dai Vigili del fuoco
Secondo le poche e frammentarie informazioni raccolte, l’animale, un meticcio di piccola taglia di colore nero, si sarebbe trovato in difficoltà proprio nelle immediate vicinanze del ponte San Michele. A notarlo, bloccato sulla griglia del canale che porta verso la diga, alcuni passanti che transitavano sull’alzaia.
Immediata la chiamata ai Vigili del fuoco che, sono intervenuti dal distaccamento di Merate e con personale già in posto impegnato nelle ricerche del cadavere visto galleggiare nei pressi del Ponte san Michele nella tarda mattinata di lunedì, 29 settembre, per salvare il cane.
Dopo averlo recuperato i Vigili del fuoco hanno affidato l’animale ad un veterinario che tramite chip ha contattato il proprietario.