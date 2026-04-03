Formazione interprovinciale tra Milano, Lecco, Bergamo e altre province per potenziare le capacità operative in ambiente acquatico

Si è concluso oggi, venerdì 3 aprile 2026, con successo il corso interprovinciale per il conseguimento della patente nautica di seconda categoria, un percorso formativo fondamentale per il personale dei Vigili del Fuoco.

Il corso, iniziato il 23 marzo, ha visto la partecipazione di 15 discenti provenienti dai comandi di Milano, Varese, Monza, Lodi, Lecco e Bergamo.

I Vigili del Fuoco conseguono con successo la patente nautica di seconda categoria

Le lezioni pratiche, elemento cruciale per la preparazione dei futuri conduttori di mezzi nautici, si sono svolte nelle acque del Lago di Como, con base logistica ALLA Lega Navale di Mandello Lario. Questo scenario ha permesso ai partecipanti di applicare le nozioni teoriche acquisite sulla cartografia, esercitandosi nelle manovre e nelle procedure di sicurezza in ambiente acquatico, anche in orario notturno, in conformità alla Circolare DCFORM n.43725 del 7.12.2022.

Il conseguimento della patente nautica garantirà al nuovo personale una maggiore efficacia negli interventi che richiedono l’utilizzo di imbarcazioni. La collaborazione tra i diversi comandi provinciali dimostra l’importanza della sinergia e della formazione continua all’interno dei Vigili del Fuoco.