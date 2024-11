I mieli lecchesi? Sono tra i più buoni della lombardia. Sono stati annunciati nei giorni scorsi i riconoscimenti attribuiti agli apicoltori della Lombardia nell'ambito del concorso "Mieli di Lombardia 2024", iniziativa che premia i migliori mieli lombardi selezionati da Accademia Veneto Lombarda in collaborazione con Apilombardia, dagli iscritti all'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. Tra le eccellenze premiate, due appartengono al Meratese: l’apicoltura "Le Api di Lino" di Alessio Villa con sede a Cernusco Lombardone e l'azienda agricola e apicoltura di Ravasi Vincenzo di Merate (Cicognola).

L’apicoltura "Le Api di Lino" di Alessio Villa di Cernusco (Lotto 003B Prodotto a Olgiate Molgora (LC) - Punteggio: 80,55/100) e l'azienda agricola e apicoltura di Ravasi Vincenzo di Merate (Lotto 0924 Prodotto a Merate (LC) Punteggio: 80,05/100) hanno ottenuto la Rosa d'Argento nella categoria del miele "Millefiori – zona climatica prealpina", ovvero il riconoscimento attribuito a tutti quei mieli "non primatisti" nella propria categoria ma che hanno ottenuto ugualmente un punteggio superiore a 80/100.

Il premio è assegnato dopo aver superato il duro scoglio delle analisi e del giudizio di ben 30 iscritti ed iscritte all’Albo Nazionale degli Esperti in analisi sensoriale del Miele provenienti da tutta Italia. Il celebre concorso annuale Mieli di Lombardia quest'anno ha selezionato e premiato presso l'Abbazia di Chiaravalle a Milano i migliori mieli provenienti da tutta la regione. Trovate l’elenco al sito mielidilombardia.it

Gli altri premiati nel Lecchese e Isola Bergamasca

Meratese ma non solo. Ad essere annoverati tra i mieli più buoni della Lombardia troviamo anche quelli di:

Miele di Castagno: Apicoltura Valsecchi Mario di Valgreghentino (Rosa d'argento - Lotto A Prodotto a Cisano Bergamasco - Punteggio: 83,30/100), Giardinarte srl di Lecco (Rosa d'argento - Lotto CT010724 Prodotto a Oggiono - Punteggio: 83,05/100); Azienda Agricola La Cà di Calolziocorte (Rosa d'argento -Lotto 1 Prodotto a Villa d'Adda - Punteggio: 80,45/100); Azienda agricola Michele Bozzo di Villa d'Adda (Rosa d'argento - Lotto Cz2024 Prodotto a Trescore Balneario - Punteggio: 82,10/100).

Miele di Ailanto / Miele di Tiglio : Azienda agricola Michele Bozzo di Villa d'Adda (Rosa d'oro - Lotto Ai2024 Prodotto a Milano - Punteggio: 80,50 /100 e Lotto T2024 Prodotto a Segrate - Punteggio: 86,70 /100).

Miele Milleǚori delle Prealpi: Apis Aurea di Perotti Giuseppe (Rosa d'oro - Lotto GP267L Prodotto a Lecco - Punteggio: 83,75/100).

Menzionati anche con punteggi inferiori agli 80/100 anche i prodotti dell'Azienda Agricola Valsecchi Pierluigi di Caprino Bergamasco (Lotto 3/2024 Prodotto a Caprino Bergamasco - Punteggio: 78,95 /100) e di MIELZZZ di Caprino Bergamasco (Lotto G1242 Prodotto a Caprino Bergamasco - Punteggio: 71,30 /100).

QUI, l'elenco completo dei premiati.

Il concorso regionale Mieli di Lombardia®

Il concorso regionale Mieli di Lombardia® nasce dalla passione di Accademia Veneto Lombarda per i mieli della nostra regione, un'eccellenza da scoprire. Nel 2018 i diversi concorsi provinciali di cui ci occupavamo si sono uniti in un unico evento regionale. In questi anni in molti ci hanno accompagnato e sostenuto, aiutando i Mieli di Lombardia® a raggiungere verso le tavole degli amanti del gusto e dei prodotti di alta qualità.

Dal 2023 Apilombardia è coorganizzatrice del concorso aperto a tutti, sia produttori professionali che famigliari con specifiche classifiche dedicate. Il riconoscimento concesso ogni anno dall'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele e la collaborazione per i giudizi con iscritti di tutta Italia, assieme ai numerosi controlli di laboratorio, garantiscono un elevato standard di selezione. Gli obbiettivi principali sono la crescita e il miglioramento del comparto apistico regionale assieme all'ottimizzazione dell'incontro fra domanda e offerta, sia B2B che B2C di alta gamma.