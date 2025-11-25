La compagnia dialettale ‘I Legnanesi’ incanta il pubblico e sostiene l’Hospice ‘Il Nespolo’ con una donazione di 3.000 euro

Ancora un successo per l’iniziativa benefica organizzata da Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino: lo spettacolo della compagnia di teatro dialettale “I Legnanesi”, dal titolo Ricordati il bonsai, ha permesso di raccogliere 3.000 euro a favore dell’Associazione Fabio Sassi Odv, che gestisce l’Hospice Il Nespolo di Airuno.

“I Legnanesi” al Cenacolo Francescano: 3.000 euro donati a “Il Nespolo”

L’evento, andato in scena all’inizio di ottobre presso il Cenacolo Francescano di Lecco, ha visto una grande partecipazione di pubblico, contribuendo concretamente a sostenere una realtà significativa e meritoria.

«Siamo davvero contenti di poter dare ancora una volta il nostro contributo a una causa così importante – ha commentato Cristina Valsecchi, presidente della Zona di Confcommercio Lecco – Ringraziamo tutti gli spettatori che hanno voluto sostenere l’associazione e l’hospice. Continuiamo con entusiasmo il nostro impegno solidale».

L’assegno da 3.000 euro è stato consegnato personalmente da Valsecchi a Giancarlo Ferrario, presidente dell’Associazione Fabio Sassi Odv, alla presenza dei volontari Maurizio Todeschini e Luca Ronchetti, quest’ultimo attivamente coinvolto nell’organizzazione dell’iniziativa.

Un evento che conferma ancora una volta quanto il teatro e la solidarietà possano andare a braccetto, trasformando una serata di spettacolo in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.