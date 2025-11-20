A causa del previsto abbassamento delle temperature, Lario Reti Holding invita tutti gli utenti ad adottare sin da subito misure idonee per la protezione dei contatori dell’acqua dal gelo, evitando così il pericolo di rotture o interruzioni dell’erogazione dell’acqua. In particolare, I contatori a più alto rischio di rottura per il gelo sono quelli esterni all’immobile, in locali esposti alla temperatura esterna o in case utilizzate raramente.

I consigli di Lario Reti Holding per proteggere i contatori dal gelo

Il Regolamento Provinciale di Lecco del Servizio Idrico Integrato assegna ai clienti la responsabilità della custodia del contatore; pertanto, in caso di danni causati dal gelo, anche se il contatore è coibentato, i costi di sostituzione saranno a loro carico.

I consigli di Lario Reti Holding per proteggere i contatori dal gelo sono i seguenti:

•Assicurarsi che la porta del vano contatore sia sempre ben chiusa e priva di fessure per la ventilazione. Inoltre, è buona pratica rivestire internamente lo sportello della nicchia di materiale isolante/protettivo, come polistirolo o poliuretano espanso (NON in forma schiumogena perché potrebbe impedirne l’apertura).

•Si consiglia di coibentare il contatore con materiali isolanti come il polistirolo (in forma adeguata a racchiudere completamente il contatore, con uno spessore di 2/3 centimetri).

•È vivamente sconsigliato l’uso di materiali soggetti all’assorbimento di acqua e umidità come stracci, coperte, lana di roccia o di vetro in quanto, una volta bagnati per condensa o perdite, renderebbero il contatore ancora più soggetto al gelo.

•Non installare cavi scaldanti su impianti aventi contatore elettronico, poiché interferiscono sulla lettura.

•Per una maggiore protezione è consigliato coprire anche i tubi e le valvole con materiale isolante (senza compromettere la manovrabilità delle stesse).

•Per gli immobili poco usati (seconde case, casolari, ecc.) si suggerisce di chiudere la valvola a monte del contatore, per poi svuotare l’impianto aprendo un rubinetto. Si consiglia di utilizzare il rubinetto posto il più in basso possibile all’interno dell’immobile (piano terra o interrati), così da assicurare un completo svuotamento delle tubazioni.

•Attenzione: se le tubature sono state svuotate, assicurarsi di chiudere sia i rubinetti interni che esterni, per evitare allagamenti nel caso in cui Lario Reti dovesse sostituire il contatore per ordinarie manutenzioni periodiche. Lario Reti declina ogni responsabilità in caso di danni o consumi anomali a seguito della sostituzione periodica dei contatori.

•Se il contatore è congelato, non utilizzare fiamme libere o calore intenso e non manovrare le valvole: l’ideale in questi casi è coibentare il contatore e le tubazionicon materiale adeguato ed eventualmente scaldare le tubazioni con un asciugacapelli solo a bassa temperatura.

•Attenzione: assicurati che la protezione isolante sia facilmente rimuovibile in ogni punto della nicchia, per rendere la lettura del contatore sempre accessibile.

Infine, qualora il contatore risultasse rotto o guasto, è necessario mettersi subito in contatto con Lario Reti Holding tramite il numero verde di pronto intervento gratuito 800 894 081, attivo 24 ore su 24, affinché si attivi la procedura di sostituzione o riparazione.