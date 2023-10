“I cambiamenti climatici e gli impatti sul tessuto produttivo locale”: se ne parla con Confartigianato Imprese Lecco

E’ un evento dedicato agli imprenditori del territorio quello che Confartigianato Imprese Lecco, in collaborazione con APA Confartigianato Imprese Milano Monza Brianza e Confartigianato Imprese Como, ha organizzato in occasione della 16^ edizione della “Settimana per l’Energia e la Sostenibilità”.

“Settimana per l’Energia e la Sostenibilità”: il 25 ottobre l’evento di Confartigianato Imprese Lecco

“I cambiamenti climatici e gli impatti sul tessuto produttivo locale” è il titolo dell’appuntamento fissato per mercoledì 25 ottobre 2023 nell’Oasi di Baggero a Merone, al centro di un’area che il tema del dissesto idrogeologico l’ha sperimentato in modo importante.

La sostenibilità è fondamentale per l’ambiente, l’innovazione e la competitività aziendale, e Confartigianato ne è ben consapevole sia in termini di necessità di tutela e valorizzazione del territorio che di riflessi per le imprese.

Il programma dell’evento, ospitato da “Il Corazziere”, prevede alle 17 i saluti introduttivi di Marco Ciceri, Presidente del Parco della Valle del Lambro. A seguire Monica Papini, docente del Politecnico di Milano, interverrà su “Cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico: il ruolo della ricerca scientifica”. A seguire, spazio a Michele Bellini, consulente politico alla Camera dei Deputati, che affronterà il tema “Cambiamenti climatici: effetti evidenti, azioni insufficienti. Una sfida possibile?”. La parola passerà quindi ad Alfio Gabriele, Innovation Manager di ComoNext – Innovation Hub, che relazionerà su “Tecnologie innovative per il monitoraggio del territorio sotto l’effetto dei cambiamenti climatici” e ad Eugenio Realini, Ceo di GReD. L’ultimo intervento sarà su “Crisi climatica, l’orizzonte di ogni nostra scelta”, con Ferdinando Cotugno, giornalista e curatore di “Areale”, la newsletter su ambiente e clima di Domani.

A moderare sarà Roberto Poletti, giornalista, politico e conduttore televisivo della Rai.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione, entro il 22 ottobre, sul sito www.artigiani.lecco.it. Qui il link diretto.