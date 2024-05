25 centri diffusi su tutto il territorio della provincia di Lecco, 1000 bambini, ragazzi e famiglie da sostenere, una ventina di partner coinvolti, un milione e mezzo di euro. Sono questi i numeri di Alleanze educative, il progetto che vede in campo Ambiti territoriale di Lecco, Bellano e Merate, Consorzio Consolida, le cooperative sociali Paso, La Grande Casa, Sineresi, La Vecchia Quercia e Liberi sogni, Comunità di via Gaggio, Associazione volontari Caritas Lecco, Casa dei Ragazzi IAMA Onlus, Casa don Guanella, Fondazione Padri Somaschi, i comuni di Bellano, Casatenovo e Lecco, gli istituti comprensivi di Cremeno, Missaglia e Valmadrera e come come capofila l'Impresa Sociale Consorzio Girasole.

Alleanze Educative: 25 centri per aiutare 1000 bambini e ragazzi

Il progetto, che mira prevenire e contrastare la povertà educativa grazie all'attivazione di spazi educativi extrascolastici nel territorio lecchese implementando le opportunità rivolte ai minori e alle famiglie in condizione di fragilità e/o vulnerabilità, è stato presentato nella mattinata di oggi, lunedì 13 maggio 2024, a Lecco, nella sede della Casa della Carità.

Questi centri diffusi sono sorretti da alleanze costruite con i diversi attori interessati, come scuole, associazioni, enti religiosi, amministrazioni comunali, cooperative, promuovendo processi collaborativi nell’ottica della “comunità educante".

"Alleanza è la vera parola chiave di questo progetto che che nasce dalla storia di questo territorio organizzato in tre ambiti e con l'ex distretto a fare da collante - ha sottolineato Guido Agostoni, presidente della Conferenza dei Sindaci Distretto di Lecco - E' un esempio concreto del cosiddetto Modello Lecco ch si contrappone alla povertà educativa che c’è anche nel nostro territorio e colpisce bambini e famiglie più fragili".

Alleanze Educative si pone l’obiettivo di rafforzare le competenze dei minori fragili e le loro capacità di fronteggiare con successo le tappe evolutive legate alla crescita (life skills), mediante il potenziamento (empowerment) e la partecipazione attiva delle comunità locali nell’affrontare i bisogni educativi, sempre più connotati dalla mutevolezza dei contesti di vita.

Il progetto mira a perseguire lo sviluppo di processi di coesione sociale, valorizzando e implementando quanto, in forme diverse, già presente nel territorio. In tal senso verranno sottoscritti dei “Patti educativi di comunità” che coinvolgono differenti attori, per proporre un intervento strutturale e continuativo che vede la costruzione di accordi territoriali.

A Finanziare l'iniziativa sono per il 50% L'impresa Sociale Con I bambini e per il 50% Fondazione Comunitaria del Lecchese attraverso il Fondo Aiutiamoci e attività di fundraising. "Il tema educativa oggi è centrale, è un bisogno e una Urgenza - ha dichiarato Mariagrazia Nasazzi della Fondazione lecchese - L'importanza di una iniziativa di questo genere sta nella coralità e nella pluralità dei soggetti coinvolti. Queste diversità garantiscono un approccio multiforme e non rigido. Ognuno deve fare il suo pezzo nelle idee, nei processi, nei percorsi con un metodo che è quello del dialogo. Un dialogo che si instaura positivamente anche tra pubblico e privato"

Dello stesso avviso Mariasara Castaldo: referente di Impresa Sociale Con I Bambini. "Quello che presentiamo oggi è un modello che può davvero fare da apripista e questo carattere di alleanza permea tutte le iniziative".

Come detto l'ente capofila è l'impresa Girasole. "Ieri ero a Vicenza con gli alpini e mi sono tornate in mente le parole di Don Gnocchi che diceva che dobbiamo essere una forza che coopera alla costruzione di una nuova società - ha detto il presidente Carlo Colombo - Questo è proprio quello che si propone Alleanze educative".

Ad illustrare nel dettaglio l'iniziativa è stata Clara Locatelli, coordinatrice del progetto iniziato ufficialmente il 28 marzo 2024 con una durata di 36 mesi. "I destinatari di Alleanze educative sono i bambini e bambine della scuola primaria, i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo e secondo grado, le famiglie e la comunità allargata - Al momento sono 56 i Comuni interessati, 19 nell' ambito di Bellano 14 in quello di Lecco e 23 in quello di Merate. I centri, alcuni dei quali già attivi, troveranno spazio in scuole, oratori o spazi comunali e saranno accessibili gratuitamente a ragazzi a bombi e ragazzi che verranno individuati da Servizi sociali, scuole, associazioni e referenti del progetto".

A lavorare coi ragazzi, ma anche con le famiglie saranno educatori, assistenti sociali, psicologi, insegnanti, volontari e referenti delle parrocchie o di servizi specialistici, mediatori culturali, arteterapisti. Ma cosa si farà in questi centri?. "Le iniziative sono davvero molteplici - ha proseguito Locatelli - Dal sostegno allo studio e spazio compiti a laboratori espressivi e creativi con l’utilizzo di linguaggi artistici e non verbali, da laboratori connessi alla didattica o inerenti a tematiche specifiche, come ad esempio la sostenibilità ambientale, alla cittadinanza attiva. Senza dimenticare iniziative ludico-ricreative e attività di avvicinamento alla pratica sportiva, attività culturali e di conoscenza del territorio, delle sue tradizioni e delle sue opportunità e esperienze di volontariato, impegno civico, cittadinanza attiva e di cura dei “beni comuni”.

Comuni interessati dalle attività di Alleanze Educative

Ambito di Lecco: Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Colle Brianza, Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Oggiono, Olginate, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

Ambito di Bellano: Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Introbio, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Pagnona, Pasturo, Premana, Primaluna, Taceno.

Ambito di Merate: Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, Cassago, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Monticello, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno D'Adda, Robbiate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Viganò, Verderio.