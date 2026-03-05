Ancora disagi per i pendolari della linea ferroviaria Tirano–Lecco–Milano. Nella giornata di oggi, giovedì 5 marzo 2026, la circolazione dei treni sulla direttrice ha subito rallentamenti a causa di un guasto alla linea ferroviaria nel tratto compreso tra le stazioni di Lierna e Varenna-Esino.
Guasto: ancora disagi per i pendolari sulla linea Tirano–Lecco–Milano
Il problema tecnico ha reso necessario l’intervento dei tecnici di RFI, attualmente al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento dell’infrastruttura e riportare la circolazione alla normalità.
Secondo le prime informazioni, i convogli stanno accumulando ritardi fino a circa 15 minuti.
Per conoscere in tempo reale la situazione della circolazione ferroviaria e l’andamento dei singoli treni, i viaggiatori possono consultare l’app o il sito ufficiale nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.