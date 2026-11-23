Mattinata di disagi per i pendolari e i viaggiatori sulla linea ferroviaria che attraversa il territorio lecchese. Dalle prime ore di lunedì 23 novembre 2026, la circolazione risulta rallentata a causa di un guasto alla linea ferroviaria nel tratto compreso tra le stazioni di Piona e Dervio.
Guasto alla linea ferroviaria tra Piona e Dervio: ritardi e possibili cancellazioni
I tecnici di Rfi sono intervenuti per effettuare le operazioni di ripristino. Al momento si registrano ritardi medi di circa 20 minuti, ma non si escludono ulteriori variazioni alla circolazione, con possibili cancellazioni dei treni.
I primi disagi erano stati segnalati già alle 6.30, quando il treno 2813, partito da Sondrio alle 5.28 e diretto a Milano Centrale, con arrivo previsto alle 7.40, viaggiava in ritardo proprio a causa di un guasto alla linea nella stazione di Dervio.
Per seguire l’andamento dei convogli e verificare eventuali modifiche al servizio, Trenord invita i passeggeri a consultare l’app o il sito nella sezione «Real time | Linee e orari – ricerca treno».