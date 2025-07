disagi

Guasto al passaggio a livello a Costa Masnaga: treni in ritardo di un'ora

Mattinata difficile quella di oggi, martedì 15 luglio 2025, per i pendolari lecchesi: un guasto a un passaggio a livello lungo la linea ferroviaria Milano–Lecco via Molteno, conosciuta come "Besanino", ha causato pesanti disagi alla circolazione ferroviaria.