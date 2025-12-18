Oltre ai disagi odierni, il fine settimana sarà caratterizzato da sospensioni e modifiche legate a lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Morbegno e Tirano, previsti per il 19, 20 e 21 dicembre

Giornata complicata per i pendolari della provincia di Lecco. Giovedì 18 dicembre 2025, la circolazione dei treni sulla linea Tirano–Lecco–Milano ha subito rallentamenti a causa di un guasto alla stazione di Colico.

I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la normale circolazione, ma si registrano già ritardi fino a 20 minuti. Per aggiornamenti in tempo reale sui treni è possibile consultare l’app e il sito Trenord, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.

Guasto a Colico: linea Tirano-Lecco-Milano da bollino rosso

Oltre ai disagi odierni, il fine settimana sarà caratterizzato da sospensioni e modifiche legate a lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Morbegno e Tirano, previsti per il 19, 20 e 21 dicembre. Nel dettaglio:

I treni R 10290, 10294, 10296 e 10297 (Sondrio–Tirano) saranno soppressi.

I treni regionali Lecco–Sondrio saranno sostituiti con bus tra Morbegno e Sondrio.

I treni R 10307 e 10308 (Colico–Sondrio) saranno sostituiti con bus tra Morbegno e Sondrio.

I treni Milano Porta Garibaldi–Sondrio subiranno variazioni: i treni 10300 e 10302 saranno sostituiti con bus da Colico a Sondrio, mentre i treni 10301 e 10303 con bus da Sondrio a Morbegno.

I treni RE Milano Centrale–Tirano saranno sostituiti con bus tra Morbegno e Tirano.

Modifiche anche per gli autobus 1291A, 1298A e 2840A.

Per il 21 dicembre, particolare attenzione: circoleranno solo due treni da Colico a Lecco, con tutte le fermate. Le modifiche agli orari resteranno in vigore fino al 9 gennaio 2026.