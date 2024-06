Un’invasione pacifica di camminatori a Bellano ieri, mercoledì 5 giugno 2024, per il 13° raduno dei Gruppi di Cammino dell’ATS della Brianza. Infatti hanno partecipato più di 900"podisti", giunti da tutto il territorio delle Province di Monza Brianza e di Lecco!

Gruppi di cammino: in 900 al raduno a Bellano

Il raduno ha coinvolto i diversi Gruppi di Cammino dell’ATS, che settimanalmente si ritrovano nei diversi paesi per camminare insieme, nell’ambito della promozione dell’attività fisica come sano stile di vita e come prevenzione delle malattie cronico-degenerative.

La Direzione ATS ha chiamato tutti a raccolta sui temi della educazione alla salute e la risposta del gruppi delle Province di Lecco e Monza è stata davvero importante e rappresenta anche uno splendido segnale di coesione del territorio.

Ha aderito, in prima fila, la Direzione Strategica dell’Agenzia, oltre a diversi rappresentati degli altri enti del sistema sociosanitario territoriale come l’ASST Brianza e alcuni Sindaci. I partecipanti hanno trascorso una giornata molto gradevole, a partire dall’evento clou, la camminata lungo un percorso panoramico che ha permesso di godere della visione di bellezze naturali e storiche molto suggestive.

Prima della partenza ATS Brianza ha accolto i partecipanti donando uno zainetto e una borraccia offerta dal Comune ospitante, in seguito i camminatori si sono riuniti per i saluti delle autorità: il Direttore Generale di ATS Brianza dr. Michele Brait, il Direttore Generale di Asst Brianza dr. Cralo Tersalvi, il Sindaco di Bellano e un saluto del famoso scrittore Bellanese Andrea Vitali.

Il Direttore Generale di ATS Brianza Michele Brait ha salutato i camminatori sottolinando come: “Nella missione di ATS una particolare attenzione va a come aiutare le persone a vivere meglio e in salute più a lungo possibile. Studi clinici hanno ormai certificato l'importanza di una vita attiva e di una sana alimentazione, ma anche l'importanza della socializzazione; aspetti che i gruppi e i momenti come questo, offrono a tutti i partecipanti. Attualmente sono 105 i gruppi di cammino che regolarmente camminano almeno una volta a settimana con 3.631 partecipanti sul territorio di ATS Brianza e rappresentano un messaggio di salute davvero importante”.

E dopo i saluti e l’accoglienza, i camminatori sono partiti lungo il tragitto di circa 5,5 km, partendo dal Palasole, alla foce del fiume Pioverna, passando per il lungo lago, il caratteristico centro storico del paese per salire fino alla frazione Oro dopo è stato possibile godere di una vista panoramica su tutto il lago.

I partecipanti hanno potuto pranzare presso i ristoranti del paese ad un prezzo convenzionato e visitare il famoso Orrido. Nel pomeriggio poi altri volontari si sono messi a disposizione per consentire un giro nel lago con le caratteristiche “Lucie”. I volontari del Soccorso Bellanese hanno garantito un appoggio sanitario, la Protezione Civile un aiuto nel parcheggio dei pullman e della auto e, in generale, della viabilità.