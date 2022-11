Su quali linee programmatiche si muoverà nei prossimi anni la FP CISL Monza Brianza Lecco? Come affronterà questa fase di difficoltà economica e sociale determinata dalla crisi energetica che sta mettendo a rischio la già complicata uscita dalla Pandemia che ha segnato in modo sostanziale il settore della pubblica amministrazione?

Grandi sfide per la nuova Segreteria della Funzione Pubblica Cisl

Sono questi i principali interrogativi di cui si è discusso al 3° Congresso territoriale della categoria sindacale che si è svolto a Bosisio Parini, alla presenza di 63 delegati, presenti in rappresentanza dei circa 2300 iscritti, e dei Segretari territoriali della UST CISL Monza Brianza Lecco, Mirco Scaccabarozzi, Annalisa Caron e Roberto Frigerio, della Segretaria regionale, Angela Cremaschini e dal Segretario FP CISL nazionale, Franco Berardi. Presenti anche il direttore della ASST Brianza, Marco Trivelli e Carlo Malugani consigliere della Provincia di Lecco.

Ad aprire la giornata il commissario della FP CISL territoriale, Angelo Murabito, che con la relazione della Segreteria uscente ha tracciato la linea di partenza del futuro Esecutivo, con una compagine degli iscritti e delle loro esigenze profondamente cambiate durante della Pandemia, con prospettive future tutte da scrivere, con i recenti rinnovi dei contratti nazionali da un lato e la sfida della riforma sanitaria da presidiare dall’altro, oltre che con l’ombra incombente della crisi energetica che solo una pubblica amministrazione forte e all’altezza della sfida potrà contribuire a superare. “Come FP CISL siamo consapevoli del fatto che il nostro Paese riparte se i servizi pubblici saranno all’altezza del compito che gli è stato affidato” ha spiegato Angelo Murabito, commissario FP CISL Monza Brianza Lecco, “Dietro la ripartenza del sistema produttivo, per migliorare i servizi dei cittadini, per migliorare la vita delle persone, sono necessari servizi pubblici di qualità”.

E fra i servizi essenziali per i cittadini certamente la sanità è quella che più di ogni altro toccala quotidianità dei cittadini. Su quest’ultima si è soffermato particolarmente Mirco Scaccabarozzi, Segretario Generale CISL Monza Brianza Lecco “Come abbiamo fatto costantemente in tutti questi anni, vigileremo attentamente sull’attuazione della riforma sanitaria nei nostri territori. Quello che possiamo costatare in questo momento è un sostanziale ritardo nell’attivazione di istanze cruciali della riforma, un esempio su l’attivazione delle Case della Comunità. Per parte nostra cercheremo di mettere in campo una continua e costruttiva relazione con le istituzioni locali perché si trovino le soluzioni migliori in risposta alle esigenze dei cittadini. Presidieremo tutti gli elementi di criticità della fase di attuazione della Legge regionale 22/2021, in primis la risposta al fabbisogno di personale e della sua formazione.”

Grandi sfide per le quali la nuova Segreteria avrà il supporto pieno della categoria della Funzione Pubblica Cisl regionale “Troppe volte nei miei anni nel Sindacato mi sono ritrovata a dover accompagnare le persone fuori dal mondo del lavoro. Una vera e propria sconfitta, sia per noi sindacalisti che per le Istituzioni. Quello che serve, ancor più oggi con la sfida della crisi economica che incombe, è aver chiaro il nostro scopo. Ci attendono grossi cambiamenti e i grandi cambiamenti richiedono energia e preparazione, per questo dobbiamo essere pronti per essere al fianco dei nostri iscritti, per accompagnarli in questa transizione che non sarà semplice da superare”.

Una nuova Segreteria all’altezza delle sfide che attendono la Categoria “Sarà un Sindacato nuovo, quello che vogliamo creare dopo una fase come quella che abbiamo vissuto, partendo dal rigenerare il Sindacato dentro i posti di lavoro. Il territorio di Monza Brianza Lecco ha saputo trovare nuovi dirigenti e nuovi delegati che sapranno affrontare coerentemente e con capacità pragmatica le sfide che andiamo ad affrontare e che riguardano l’applicazione dei nuovi contratti e soprattutto reperire nuove risorse per garantire il turn over delle assunzioni di una popolazione lavorativa che è già molto vecchia. Tocca al territorio caratterizzarsi per una pubblica amministrazione in grado di servire servizi al cittadino di qualità, indispensabile per avere un tessuto produttivo funzionante e un territorio capace di essere in grado di creare bene comune per tutta la comunità”.

Tremolada eletto Segretario Generale della FP CISL Monza Brianza Lecco

Al termine del Congresso il Consiglio Generale ha eletto Segretario Generale della categoria Massimo Tremolada, che sarà affiancato in Segreteria da Cristina Copes e Richar Carbajal “Un sentito ringraziamento per la fiducia accordataci e un ringraziamento va a tutti gli associati che hanno partecipato attivamente alle assemblee pre-congressuali”ha commentato il neo eletto Tremolada. “INSIEME PER ESSERCI E RIPARTIRE lo slogan di questo Congresso, che sta a significare che la CISL FP MBL insieme a tutti i suoi associati, delegati, dirigenti ed operatori è e sarà impegnata nella sua azione sindacale ispirata a valori che pongono al centro la persona, quale soggetto da accogliere, ascoltare e tutelare. La CISL FP MBL con i suoi delegati nei luoghi di lavoro sarà impegnata a garantire diritti e tutele degli associati e dipendenti che rappresenta nei diversi comparti del pubblico impiego e dei servizi, attraverso la partecipazione e la contrattazione che è e deve essere il fulcro del nostro agire sindacale”.