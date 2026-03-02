Grande partecipazione all’incontro di ATS Brianza con gli allevatori

Ha registrato grande successo di partecipazione l’incontro con gli allevatori promosso da ATS Brianza, e tenutosi nei giorni scorsi nella Sala Pensa della Comunità Montana a Barzio.

Quasi 120 gli operatori del settore, che hanno voluto ascoltare dai veterinari dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza le ultime indicazioni in materia di gestione dell’anagrafe zootecnica, benessere animale, igiene e salubrità dei prodotti. Una preziosa occasione di aggiornamento normativo, operativo e sanitario, voluta proprio per dare precisi riferimenti a chi ogni giorno lavora con gli animali, e ne trae reddito.

L’Anagrafe zootecnica, in tal senso, è lo strumento fondamentale che consente di gestire in modo tracciabile e sicuro tutte le operazioni e movimentazioni riguardanti il bestiame.

Da una condotta sempre più professionale degli operatori, e da una gestione sempre più attenta del sistema informativo del comparto, deriva infatti una garanzia sempre più qualificata di salute degli animali e controllo degli alimenti, a beneficio dei consumatori. In particolare ha suscitato interesse l’illustrazione delle tecniche di lavorazione del latte crudo e di preparazione di prodotti lattiero-caseari non pastorizzati, per scongiurare i rischi di contaminazione causati dal batterio Colistec, particolare ceppo del batterio Escherichia coli, potenziale fattore di patologie pericolose per i bambini.

“Alla luce delle recenti novità normative – dichiara il dottor Fabio Ravanelli, Direttore Struttura Complessa Sanità Animale di ATS Brianza – c’era la necessità condivisa di creare un’occasione di confronto e informazione, testimoniata dalle molteplici domande che ci sono state rivolte. Vogliamo sostenere l’operato degli allevatori, presidio fondamentale del tessuto socio-economico e ambientale del territorio, aiutandoli a mettere in atto i comportamenti necessari per curare sempre meglio i loro capi e prevenire il rischio di malattie infettive, con evidenti ripercussioni positive sulla salute pubblica”.

“Siamo soddisfatti – aggiunge il dottor Paolo Bianchi, Direttore della Struttura Complessa Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – del grado di attenzione e competenza mostrato dagli allevatori. Vogliamo costruire con loro un rapporto sempre più improntato alla fiducia e alla soluzione condivisa dei problemi, non al solo controllo di legalità e sanità. Per questo promuoveremo altri due incontri di approfondimento, rivolti in particolare agli allevatori della Valsassina, ma non solo, proprio sul batterio Colistec, e sulla prossima stagione dell’alpeggio, per la quale è in via di stesura l’apposito piano”.

Intanto ATS Brianza si prepara a riproporre l’incontro sull’Anagrafe zootecnica agli allevatori della provincia di Monza e Brianza. L’appuntamento è per martedì 31 marzo 2026 dalle 13.45 nella sala Egidio Ghezzi della Provincia di Monza e Brianza, in via Grigna 13 a Monza.