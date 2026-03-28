La pensione può rappresentare un nuovo inizio, ma per molti over 60 diventa un momento di disorientamento: giornate vuote, relazioni che si diradano, cambiamenti improvvisi. Come ritrovare equilibrio e nuove opportunità? A questa domanda risponde il progetto “GPS – Coordinate per invecchiare bene”, che propone ai cittadini over 60 di diventare Tutor del Tempo, volontari pronti a guidare i coetanei in un percorso di riscoperta, socialità e partecipazione.

GPS cerca tutor volontari per accompagnare gli over 60 a riscoprire il proprio tempo

Promosso da Consorzio Consolida e Auser Leucum ODV-ETS, con il contributo di Fondazione Cariplo, il progetto GPS mette in rete enti pubblici e realtà del terzo settore per promuovere un invecchiamento attivo e contrastare l’isolamento.

Le iniziative comprendono azioni di informazione, orientamento e supporto alla quotidianità, con particolare attenzione alle persone più fragili. Tra le attività spiccano i Pit Stop Cafè, spazi informali di incontro, e la sperimentazione della nuova figura del Tutor del Tempo.

Chi è il Tutor del Tempo

Il Tutor del Tempo è un volontario over 60 che, mettendo a disposizione la propria esperienza, accompagna altri coetanei nel ritrovare motivazione e connessioni sociali. Non è un professionista, ma una persona pronta a “camminare accanto” a chi sta vivendo un momento di difficoltà, come il passaggio alla pensione, un lutto o un cambiamento familiare.

Cosa fa concretamente

Il Tutor del Tempo:

incontra le persone per ascoltare bisogni e desideri;

propone attività e opportunità presenti sul territorio;

accompagna ai primi incontri per facilitare l’inserimento;

aiuta a orientarsi tra servizi, iniziative e occasioni sociali.

Il ruolo si basa sulla relazione, sull’ascolto e sulla condivisione, non sulla sostituzione.

Dove si svolge l’attività

I volontari opereranno in contesti accoglienti e familiari, come:

circoli, parrocchie, centri anziani, Case di Comunità;

sedi Auser di Cernusco Lombardone, Olginate, Lecco e Oggiono;

di Cernusco Lombardone, Olginate, e Oggiono; altri luoghi aggregativi del territorio.

Chi può candidarsi

Non sono richieste competenze specifiche, ma qualità come ascolto, empatia, disponibilità, flessibilità e una minima capacità organizzativa. L’impegno richiesto è di circa 4 ore a settimana, con orari flessibili.

Formazione gratuita

Per preparare i volontari, è previsto un ciclo di formazione gratuito:

Date: 8, 15, 22 e 29 aprile 2026, dalle 14:30 alle 17:00

Luogo: Aula formativa di Consorzio Consolida, via Malpensata 6, Lecco

Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione e ogni volontario sarà seguito da una referente dedicata.

Le voci del progetto

Adriana Colombo, responsabile di progetto (Consorzio Consolida):

“Il Tutor del Tempo rappresenta un’interessante innovazione. Vogliamo promuovere un cambio di sguardo: l’invecchiamento non come problema, ma come fase ricca di possibilità.”

Giada Comini, mentor dei Tutor (Auser Leucum ODV-ETS):

“Invecchiare bene significa mantenere la mente aperta e il cuore connesso agli altri. Il Tutor del Tempo aiuta i coetanei a trasformare il tempo libero in tempo di qualità, riattivando curiosità e partecipazione sociale attraverso l’ascolto.”

Come partecipare

È possibile candidarsi come Tutor del Tempo entro il 7 aprile 2026 compilando il modulo online: https://forms.gle/EH1jjXX1wE1maH869