La pensione può rappresentare un nuovo inizio, ma per molti over 60 diventa un momento di disorientamento: giornate vuote, relazioni che si diradano, cambiamenti improvvisi. Come ritrovare equilibrio e nuove opportunità? A questa domanda risponde il progetto “GPS – Coordinate per invecchiare bene”, che propone ai cittadini over 60 di diventare Tutor del Tempo, volontari pronti a guidare i coetanei in un percorso di riscoperta, socialità e partecipazione.
GPS cerca tutor volontari per accompagnare gli over 60 a riscoprire il proprio tempo
Promosso da Consorzio Consolida e Auser Leucum ODV-ETS, con il contributo di Fondazione Cariplo, il progetto GPS mette in rete enti pubblici e realtà del terzo settore per promuovere un invecchiamento attivo e contrastare l’isolamento.
Le iniziative comprendono azioni di informazione, orientamento e supporto alla quotidianità, con particolare attenzione alle persone più fragili. Tra le attività spiccano i Pit Stop Cafè, spazi informali di incontro, e la sperimentazione della nuova figura del Tutor del Tempo.
Chi è il Tutor del Tempo
Il Tutor del Tempo è un volontario over 60 che, mettendo a disposizione la propria esperienza, accompagna altri coetanei nel ritrovare motivazione e connessioni sociali. Non è un professionista, ma una persona pronta a “camminare accanto” a chi sta vivendo un momento di difficoltà, come il passaggio alla pensione, un lutto o un cambiamento familiare.
Cosa fa concretamente
Il Tutor del Tempo:
- incontra le persone per ascoltare bisogni e desideri;
- propone attività e opportunità presenti sul territorio;
- accompagna ai primi incontri per facilitare l’inserimento;
- aiuta a orientarsi tra servizi, iniziative e occasioni sociali.
Il ruolo si basa sulla relazione, sull’ascolto e sulla condivisione, non sulla sostituzione.
Dove si svolge l’attività
I volontari opereranno in contesti accoglienti e familiari, come:
- circoli, parrocchie, centri anziani, Case di Comunità;
- sedi Auser di Cernusco Lombardone, Olginate, Lecco e Oggiono;
- altri luoghi aggregativi del territorio.
Chi può candidarsi
Non sono richieste competenze specifiche, ma qualità come ascolto, empatia, disponibilità, flessibilità e una minima capacità organizzativa. L’impegno richiesto è di circa 4 ore a settimana, con orari flessibili.
Formazione gratuita
Per preparare i volontari, è previsto un ciclo di formazione gratuito:
- Date: 8, 15, 22 e 29 aprile 2026, dalle 14:30 alle 17:00
- Luogo: Aula formativa di Consorzio Consolida, via Malpensata 6, Lecco
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione e ogni volontario sarà seguito da una referente dedicata.
Le voci del progetto
Adriana Colombo, responsabile di progetto (Consorzio Consolida):
“Il Tutor del Tempo rappresenta un’interessante innovazione. Vogliamo promuovere un cambio di sguardo: l’invecchiamento non come problema, ma come fase ricca di possibilità.”
Giada Comini, mentor dei Tutor (Auser Leucum ODV-ETS):
“Invecchiare bene significa mantenere la mente aperta e il cuore connesso agli altri. Il Tutor del Tempo aiuta i coetanei a trasformare il tempo libero in tempo di qualità, riattivando curiosità e partecipazione sociale attraverso l’ascolto.”
Come partecipare
È possibile candidarsi come Tutor del Tempo entro il 7 aprile 2026 compilando il modulo online: https://forms.gle/EH1jjXX1wE1maH869