La Tradizione è Innovazione. È questo il tema di Golosaria 2023 in programma a Milano dal 4 al 6 novembre.

Golosaria: eccellenze lecchesi protagoniste a Milano

Un tema che a Golosaria troverà interpretazione nell’area Food, con le storie e i prodotti degli espositori della provincia di Lecco selezionati da ilGolosario: Cascina Don Guanella (Valmadrera) e Marco D'Oggiono Prosciutti (Oggiono).

Ma a vivere sarà anche l’area Wine, che come tutti gli anni potrà contare su uno speciale focus dedicato ai Top Hundred, il riconoscimento ai migliori vini d’Italia diviso fra 100 novità e 100 cantine storiche. Fra gli espositori, La Costa de La Valletta Brianza. Per il secondo anno torna l’esclusiva area MIXO, lo spazio di Golosaria dedicato al bere miscelato che potrà contare sulla presenza di importanti realtà dell’universo degli spirits nazionali.

La Regione Lombardia offrirà nel suo stand istituzionale un'importante vetrina su tematiche di stretta attualità come quelle dei giovani in agricoltura, dell’agricoltura multifunzionale e di quella urbana e suburbana.

A testimonianza di tutto questo la presenza di case history capaci di raccontare al meglio questo tema come quella dell’Agriturismo Ferdy, dello zafferano brianzolo di Andrea Milani, dell’Agriturismo Cascina Rosio della famiglia Ranzani (con oltre due secoli di storia), di Quack Cascina Madonnina con i suoi prodotti a base di oca. E ancora il cioccolato di Pura Delizia, il Caseificio Carioni con il mitico bacio di Mammamucca, i risi e le paste dell'Az. Agr. DiCristiana, de La Torre Merlata e dell'azienda agricola Massino.

A Golosaria ci sarà anche uno speciale focus sulla cucina con lo show cooking di domenica 5 ore 13 quando lo chef “coronato” del Golosario Daniel Canzian proporrà il suo celebre risotto alla milanese; quindi con le degustazioni di sabato ore 16 e domenica ore 18.

Lunedì poi sarà il momento dedicato alla ristorazione Lombarda protagonista della mattinata, con la premiazione di Corone Radiose e Faccini Radiosi alla presenza dell’Assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi.

Molte saranno le cerimonie dedicate ai premi speciali, a iniziare dai CAMPIONI DEL GOLOSARIO che quest’anno compie 25 anni.

Fra i Campioni che saliranno sul palco sabato 4 novembre alle ore 15,30 spicca, della provincia di Lecco, il nome di Marco d'Oggiono Prosciutti.

PREMI SPECIALI

Numerosi saranno anche i premi speciali legati alle varie guide. Per la guida IlGolosario Ristoranti, tra le Migliori Aziende Agrituristiche, Cascina Don Guanella di Valmadrera. Ma a ritirare il riconoscimento sarà anche l'osteria Maurizi (Nibionno) (tra le Migliori Trattorie di Lusso); per la sezione Negozio de Il Golosario un riconoscimento per la gelateria C'era una volta di Calolziocorte (tra le Migliori Gelaterie).

Ampio spazio troverà poi il vino, con la premiazione dei Top Hundred 2023, i 100 migliori vini d’Italia e poi i 100 Top storici tra cui il Terre Lariane Verdese “860” 2019 di

La Costa (La Valletta Brianza).

La ristorazione della provincia di Lecco infine, sarà protagonista con la premiazione delle Corone e dei Faccini radiosi, ovvero i migliori ristoranti della provincia di Lecco segnalati sulla guida ilGolosario Ristoranti 2024. Di seguito i ristoranti premiati:

NUOVE CORONE (1)

NIBIONNO - MAURIZI

CORONE CONFERMATE (10)

BOSISIO PARINI - IL QUINTO QUARTO - LA BOTTEGA DEL FRESCO

COSTA MASNAGA RETROBOTTEGA - MACELLERIA SALUMERIA BECCALLI

LA VALLETTA BRIANZA - LA COSTA - GALBUSERA NERA

LECCO - L’EK BISTROT

LECCO - NICOLIN

MANDELLO DEL LARIO - AMANDUS

MONTEVECCHIA - LA PIAZZETTA

OGGIONO - BIANCA SUL LAGO

ROBBIATE - OSTERIA DELLO STRECCIOLO

VIGANÒ - PIERINO PENATI

NUOVI RADIOSI (2)

INTROBIO - LA CASCATA

VALMADRERA - CASCINA DON GUANELLA

RADIOSI CONFERMATI (8)

BALLABIO - IL CAMINO

BARZAGO - MANZONI OSTERIA

BARZANÒ - ZAFFERANO BISTROT

CRANDOLA VALSASSINA - DA GIGI

ESINO LARIO - LOCANDA MONTEFIORI

MALGRATE - DA GIOVANNINO

MANDELLO DEL LARIO - OSTERIA SALI E TABACCHI

VARENNA - AL PRATO