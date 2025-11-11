Doni, sorrisi e volontariato per le famiglie in difficoltà

A Lecco c’è chi riesce a trasformare la generosità in sorrisi. Da anni, l’associazione Gli Amici di Pedro ODV raccoglie e ridistribuisce giocattoli, libri e materiali per l’infanzia, offrendo un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà. Un impegno quotidiano che unisce solidarietà, riciclo e attenzione per l’ambiente, racchiuso nel motto: “Dona, Ricicla, Aiuta”.

Gli Amici di Pedro: per Natale a Lecco la solidarietà diventa un gioco

L’associazione “Gli Amici di Pedro” è nata nel dicembre 2020 a Lecco, ispirandosi al libro scritto da Enrico Merlino e illustrato da Chiara Grasso, pubblicato ad aprile dello stesso anno durante il primo lockdown. Il nome e il logo dell’associazione derivano proprio da questo libro.

Il principale obiettivo dell’associazione è sostenere le famiglie in difficoltà raccogliendo oggetti e indumenti, nuovi o usati ma in buone condizioni, da donare a chi ne ha bisogno.

In occasione del Natale, l’associazione propone il progetto “Scegli il Regalo”, dedicato ad associazioni e operatori che lavorano con bambini dalla prima infanzia fino ai 14 anni. L’iniziativa consente di accedere a un catalogo di giochi e libri, permettendo di scegliere un dono su misura per ogni bambino. È un modo semplice ma efficace per portare un po’ di magia natalizia anche dove le difficoltà sono maggiori.

Il cuore pulsante dell’associazione sono i volontari: grazie al loro lavoro instancabile e alla partecipazione attiva della comunità, Gli Amici di Pedro ODV promuovono un modello di solidarietà circolare, in cui ogni gesto – anche il più piccolo – può fare davvero la differenza.