Tempo di rinnovi in seno all’ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato Imprese Lecco. La Sala Rossa di via Galilei, recentemente intitolata alla memoria di Cesare Fumagalli, ha infatti ospitato l’elezione del nuovo direttivo del Gruppo, che resterà in carica per il mandato 2023/2027.

Giovanni Mazzoleni confermato alla presidenza di ANAP Lecco

A guidare ANAP Lecco sarà ancora Giovanni Mazzoleni, eletto per acclamazione in occasione di un’assemblea particolarmente partecipata. Tanti soci hanno infatti scelto di prendere parte all’importante momento associativo, che si è concluso con le foto di rito e gli auguri di buon lavoro da parte della Presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina, e del Segretario Generale Matilde Petracca.

Mazzoleni, nel corso della sua relazione, ha esposto le attività svolte durante gli ultimi quattro anni, anticipando alcune delle proposte che verranno concretizzate nei prossimi mesi. “Abbiamo tante iniziative ormai consolidate, nel nostro calendario, ma spero per il prossimo mandato di riuscire a strutturare attività nuove, con il coinvolgimento e la collaborazione dell’intero consiglio, con l’obiettivo di stimolare la partecipazione dei nostri numerosi soci”, ha commentato il Presidente Mazzoleni.

Voglia di idee nuove da inserire nella programmazione, dunque, per ANAP Lecco, che conta 2.800 soci e il cui direttivo sarà completato da Maria Elena Bonacina, Giancarlo Brambilla, Ester Consonni, Carlo Di Naso, Maria Carla Pescantini, Daniele Riva, Romeo Sala, Innocenzo Sartor.