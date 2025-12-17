La sala consiliare della Provincia di Lecco ha ospitato lo scorso 15 dicembre 2025 la celebrazione ufficiale per la Giornata nazionale del Servizio civile universale, un evento che ha coniugato il riconoscimento istituzionale con le emozioni dell’esperienza vissuta dai giovani volontari.

La mattinata ha preso avvio con l’intervento della Consigliere provinciale delegata al Servizio civile Silvia Bosio, che ha ringraziato i ragazzi per il loro impegno che si traduce in un contributo concreto e prezioso alle comunità, sottolineando il ruolo strategico della Provincia di Lecco come ente promotore per lo sviluppo personale, morale, professionale e sociale dei giovani che scelgono di svolgere l’esperienza di cittadinanza attiva del servizio civile.

Giovani volontari in prima linea: la Giornata del Servizio Civile a Lecco

L’attenzione si è poi spostata sul piano nazionale, con la visione di un podcast realizzato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale e l’intervento del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Il collegamento ha permesso ai ragazzi e alle istituzioni del territorio di sentirsi parte di una comunità nazionale più ampia, condividendo messaggi e prospettive sul futuro del Servizio civile.

Il momento centrale della cerimonia è stata la presentazione del video celebrativo interamente ideato e realizzato dai giovani operatori volontari della Provincia di Lecco. Il filmato, oltre a documentare l’attività svolta, ha saputo trasmettere con autenticità l’emozione e l’orgoglio di appartenenza a un gruppo unito che condivide valori importanti, capace di agire concretamente sul territorio.

Attraverso immagini evocative, i ragazzi hanno evidenziato come l’anno di Servizio civile sia una palestra di vita che rafforza la solidarietà, la cittadinanza attiva, le competenze acquisite e la cura del bene comune.

“L’entusiasmo e la dedizione dei nostri ragazzi sono la prova che il Servizio civile universale non è solo un anno di esperienza umana e professionale, ma una vera e propria scuola di vita e di cittadinanza attiva – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata al Servizio civile Silvia Bosio – Li ringraziamo per averci regalato un video che è un inno all’impegno quotidiano e al contributo reale dei giovani al bene delle nostre comunità. La celebrazione ha rappresentato un’occasione per riflettere sull’impatto positivo che i volontari del Servizio civile generano quotidianamente sul territorio. La Provincia di Lecco continuerà a essere punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione di questa esperienza unica di cittadinanza attiva, partecipando ai bandi nazionali con programmi e progetti legati al territorio”.