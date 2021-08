Il Settore volontariato di Caritas Ambrosiana diretta dal lecchese Luciano Gualzetti segnala ai giovani tra i 18 e i 30 anni la possibilità di trascorrere un anno di volontariato in Baviera con Caritas e con il Corpo Europeo di Solidarietà dell’Unione europea, che lo finanzia.

Giovani, un anno di volontariato in Baviera, candidature entro il 10 settembre

Il progetto «Come and Care with us» riguarda la possibilità di svolgere volontariato in varie località della regione tedesca, scegliendo tra diversi tipi di progetti: centro di accoglienza per minori, asili nido, servizi per migranti e rifugiati, servizi per persone in difficoltà. Le attività variano a seconda del servizio che si sceglie.

L’impegno richiesto varia da un minimo di 30 a un massimo di 38 ore settimanali per 5 giorni alla settimana per 12 mesi. Il periodo è quello che va da gennaio a dicembre 2022 (le date potrebbero variare a seconda del progetto scelto). Vengono offerti il viaggio A/R, il vitto, l’alloggio, l’assicurazione, pocket money (circa 150 € al mese), l’abbonamento ai trasporti pubblici locali e un corso di lingua tedesca.

Gli interessati possono contattare lo Sportello Volontariato di Caritas Ambrosiana (tel. 02.76037231 – martedì e giovedì 9-13 e 14.-18; volontariato@caritasambrosiana.it), compilare la scheda a questo link e inviare la propria candidatura entro e non oltre il 10 settembre.