Un’esperienza. Non teoria, ma realtà. Così prende il via, in provincia di Lecco, la prima edizione del progetto “On the Road”, iniziativa educativa di rilievo nazionale realizzata, a livello territoriale, sotto il coordinamento istituzionale della Prefettura di Lecco.

Il progetto, in programma dal 23 al 29 marzo 2026, coinvolge 35 giovani partecipanti over 16, offrendo loro un’immersione diretta nel sistema della sicurezza, del soccorso e della gestione delle emergenze.

L’avvio delle attività si è svolto a Lecco alla presenza del Prefetto, Paolo Ponta, del Questore, Stefania Marrazzo, dei vertici e rappresentanti delle Forze dell’Ordine, delle istituzioni, del sistema sanitario e degli amministratori dei Comuni coinvolti, a testimonianza di una partecipazione ampia e di una forte sinergia territoriale.

Giovani in azione: On the Road trasforma la sicurezza a Lecco

L’edizione lecchese nasce a seguito del primo protocollo attuativo territoriale sottoscritto presso la Prefettura, in continuità con l’accordo nazionale tra Ministero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ragazzi On The Road APS, e rappresenta un modello strutturato e replicabile di collaborazione tra enti pubblici, Forze dell’Ordine e sistema educativo.

Nel corso della settimana, i partecipanti affiancheranno direttamente gli operatori delle Polizie Locali dei Comuni coinvolti e delle principali Forze dell’Ordine – Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza – con il coinvolgimento anche del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Como e della Polizia Provinciale. Il progetto si sviluppa inoltre grazie alla collaborazione con la Prefettura e la Provincia di Lecco, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, AREU 118 e ASST Lecco, offrendo una visione concreta e integrata del sistema sicurezza–emergenza.

Un ruolo fondamentale è svolto anche dall’Ufficio Scolastico Territoriale, grazie al quale è stata attivata una rete con gli istituti scolastici del territorio, tra cui Casa degli Angeli, IIS Fiocchi, IIS G. Bertacchi, IIS G.B. Grassi, Istituto Bachelet – Oggiono, Istituto Lorenzo Rota – Calolziocorte, Istituto Marco Polo, Istituto Tecnico Parini, Liceo Artistico Medardo Rosso e Liceo Linguistico A. Manzoni, coinvolgendo numerosi studenti e rendendo il progetto valido anche come percorso formativo nell’ambito dell’educazione civica e dei percorsi scuola-lavoro.

L’iniziativa coinvolge i giovani dei Comuni di Lecco, Ballabio, Bellano, Colico, Lierna, Mandello del Lario, Monticello Brianza e Valvarrone e si sviluppa sull’intero territorio provinciale grazie al sostegno coordinato dei Comuni e della Provincia di Lecco.

Il valore distintivo di “On the Road” risiede nel suo approccio diretto e senza filtri: i ragazzi vivono un autentico confronto con la realtà operativa, entrando nei turni, osservando controlli, interventi e attività di prevenzione.

«Non vediamo l’ora di scoprire un mondo che normalmente non si conosce davvero: la strada, la realtà, vissute da un altro punto di vista, senza filtri», raccontano i partecipanti.

«On the Road non si spiega, si vive. È nel contatto diretto con la realtà che i ragazzi maturano consapevolezza, senso civico e responsabilità», sottolinea Alessandro Invernici, giornalista e vicepresidente dell’Associazione.

L’Associazione Ragazzi On The Road APS, presieduta da Egidio Provenzi, promuove il progetto che – attivo da 19 anni – nasce da un’intuizione dello stesso Invernici. Nel corso degli anni ha coinvolto oltre 1.500 giovani, affermandosi come un modello educativo innovativo oggi diffuso a livello nazionale anche grazie al sostegno del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le candidature sono sempre aperte sul sito ufficiale www.ragazziontheroad.it, mentre tutte le esperienze vissute dai partecipanti sono consultabili attraverso i canali social ufficiali dell’Associazione.