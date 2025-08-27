Giovani Competenti: attività educative pomeridiane a Lecco
E' uscito il nuovo bando di Living Land per giovani 18-23 anni
È aperto il nuovo bando di Living Land dedicato ai giovani di età compresa tra 18 e 23 anni, interessati a impegnarsi in attività educative pomeridiane per bambini e preadolescenti nei Comuni della provincia di Lecco.
Cosa prevede il bando
I giovani selezionati affiancheranno educatori professionali nello svolgimento di compiti e attività laboratoriali, contribuendo attivamente alla crescita dei più piccoli. L’esperienza sarà supportata da tutoraggio e formazione, per garantire un percorso di apprendimento e sviluppo personale.
Le attività si svolgeranno da ottobre 2025 a maggio 2026, con un impegno minimo di un pomeriggio a settimana. I partecipanti potranno scegliere il luogo di svolgimento tra i Comuni aderenti e manterranno lo stesso per tutta la durata del progetto. La collaborazione avverrà tramite contratto di lavoro dipendente.
Dove si svolgeranno le attività
I Comuni coinvolti includono:
Lecco, Abbadia Lariana, Annone di Brianza, Barzanò, Bellano, Bulciago, Castello di Brianza, Colle Brianza, Cremeno, Cortenova, Dolzago, Galbiate, Introbio, Mandello del Lario, La Valletta Brianza, Merate, Nibionno, Oggiono, Primaluna, Robbiate, Sirone e Suello.
Requisiti richiesti
Per partecipare è necessario:
-
avere tra i 18 e i 23 anni;
-
essere predisposti e interessati a lavorare con bambini e ragazzi;
-
supportare i bambini nello studio e nelle attività;
-
riconoscere e rispettare il proprio ruolo e quello degli altri professionisti presenti;
-
essere persone pazienti, responsabili e costanti;
-
garantire disponibilità da ottobre 2025 a maggio 2026.
Requisiti preferenziali: diploma di maturità, esperienze pregresse con bambini/ragazzi, residenza in uno dei Comuni coinvolti, disponibilità a più di un pomeriggio a settimana.
Come candidarsi
La selezione si baserà su esperienza, competenze e motivazione, verificata tramite colloquio individuale. L’ammissione al colloquio sarà subordinata a una preselezione dei requisiti.
Per partecipare, compilare il form online entro il 21 settembre 2025.
Per maggiori informazioni:
Consorzio Consolida
📞 335.7502021
📧 livingland.giovani@consorzioconsolida.it