opportunità

E' uscito il nuovo bando di Living Land per giovani 18-23 anni

È aperto il nuovo bando di Living Land dedicato ai giovani di età compresa tra 18 e 23 anni, interessati a impegnarsi in attività educative pomeridiane per bambini e preadolescenti nei Comuni della provincia di Lecco.

Giovani Competenti: attività educative pomeridiane a Lecco

Cosa prevede il bando

I giovani selezionati affiancheranno educatori professionali nello svolgimento di compiti e attività laboratoriali, contribuendo attivamente alla crescita dei più piccoli. L’esperienza sarà supportata da tutoraggio e formazione, per garantire un percorso di apprendimento e sviluppo personale.

Le attività si svolgeranno da ottobre 2025 a maggio 2026, con un impegno minimo di un pomeriggio a settimana. I partecipanti potranno scegliere il luogo di svolgimento tra i Comuni aderenti e manterranno lo stesso per tutta la durata del progetto. La collaborazione avverrà tramite contratto di lavoro dipendente.

Dove si svolgeranno le attività

I Comuni coinvolti includono:

Lecco, Abbadia Lariana, Annone di Brianza, Barzanò, Bellano, Bulciago, Castello di Brianza, Colle Brianza, Cremeno, Cortenova, Dolzago, Galbiate, Introbio, Mandello del Lario, La Valletta Brianza, Merate, Nibionno, Oggiono, Primaluna, Robbiate, Sirone e Suello.

Requisiti richiesti

Per partecipare è necessario:

avere tra i 18 e i 23 anni;

essere predisposti e interessati a lavorare con bambini e ragazzi;

supportare i bambini nello studio e nelle attività;

riconoscere e rispettare il proprio ruolo e quello degli altri professionisti presenti;

essere persone pazienti, responsabili e costanti;

garantire disponibilità da ottobre 2025 a maggio 2026.

Requisiti preferenziali: diploma di maturità, esperienze pregresse con bambini/ragazzi, residenza in uno dei Comuni coinvolti, disponibilità a più di un pomeriggio a settimana.

Come candidarsi

La selezione si baserà su esperienza, competenze e motivazione, verificata tramite colloquio individuale. L’ammissione al colloquio sarà subordinata a una preselezione dei requisiti.

Per partecipare, compilare il form online entro il 21 settembre 2025.

Per maggiori informazioni:

Consorzio Consolida

📞 335.7502021

📧 livingland.giovani@consorzioconsolida.it