opportunità

Giovani Competenti: attività educative pomeridiane a Lecco

E' uscito il nuovo bando di Living Land per giovani 18-23 anni

Giovani Competenti: attività educative pomeridiane a Lecco
Lecco
Pubblicato:

È aperto il nuovo bando di Living Land dedicato ai giovani di età compresa tra 18 e 23 anni, interessati a impegnarsi in attività educative pomeridiane per bambini e preadolescenti nei Comuni della provincia di Lecco.

Giovani Competenti: attività educative pomeridiane a Lecco

Cosa prevede il bando

I giovani selezionati affiancheranno educatori professionali nello svolgimento di compiti e attività laboratoriali, contribuendo attivamente alla crescita dei più piccoli. L’esperienza sarà supportata da tutoraggio e formazione, per garantire un percorso di apprendimento e sviluppo personale.

Le attività si svolgeranno da ottobre 2025 a maggio 2026, con un impegno minimo di un pomeriggio a settimana. I partecipanti potranno scegliere il luogo di svolgimento tra i Comuni aderenti e manterranno lo stesso per tutta la durata del progetto. La collaborazione avverrà tramite contratto di lavoro dipendente.

Dove si svolgeranno le attività

I Comuni coinvolti includono:
Lecco, Abbadia Lariana, Annone di Brianza, Barzanò, Bellano, Bulciago, Castello di Brianza, Colle Brianza, Cremeno, Cortenova, Dolzago, Galbiate, Introbio, Mandello del Lario, La Valletta Brianza, Merate, Nibionno, Oggiono, Primaluna, Robbiate, Sirone e Suello.

Requisiti richiesti

Per partecipare è necessario:

  • avere tra i 18 e i 23 anni;

  • essere predisposti e interessati a lavorare con bambini e ragazzi;

  • supportare i bambini nello studio e nelle attività;

  • riconoscere e rispettare il proprio ruolo e quello degli altri professionisti presenti;

  • essere persone pazienti, responsabili e costanti;

  • garantire disponibilità da ottobre 2025 a maggio 2026.

Requisiti preferenziali: diploma di maturità, esperienze pregresse con bambini/ragazzi, residenza in uno dei Comuni coinvolti, disponibilità a più di un pomeriggio a settimana.

Come candidarsi

La selezione si baserà su esperienza, competenze e motivazione, verificata tramite colloquio individuale. L’ammissione al colloquio sarà subordinata a una preselezione dei requisiti.

Per partecipare, compilare il form online entro il 21 settembre 2025.

Per maggiori informazioni:
Consorzio Consolida
📞 335.7502021
📧 livingland.giovani@consorzioconsolida.it

Tu cosa ne pensi?
Necrologie
  • Registrazione tribunale Lecco, iscrizione nr. 3/2021 del 02/03/2021
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Riccardo Baldazzi
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primalecco.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151