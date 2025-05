l 31 maggio si celebra, come ogni anno, la Giornata Mondiale senza Tabacco, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per sensibilizzare l’opinione pubblica sui gravi danni legati al consumo di tabacco e promuovere politiche efficaci contro il tabagismo.

Giornata Mondiale senza Tabacco 2025: le iniziative a Lecco

Il fumo di tabacco è tra i principali fattori di rischio per la salute: non solo compromette la qualità della vita, ma riduce anche gli anni vissuti in buona salute. L’OMS lo considera una delle più gravi emergenze sanitarie a livello globale. In Italia, il tabagismo è ancora oggi la prima causa di malattia e morte prevenibile. A livello mondiale, il consumo di tabacco provoca oltre 8 milioni di decessi ogni anno, contribuendo anche al degrado ambientale.

Il tema scelto per la campagna 2025 è:

“Smascherare l’attrattiva: esporre le tattiche dell’industria sui prodotti a base di tabacco e nicotina”.

L’obiettivo è fare luce sulle strategie aggressive delle industrie del tabacco e della nicotina, mirate soprattutto ai più giovani. Packaging accattivante, aromi, pubblicità indirette: tutte tattiche volte ad attrarre nuovi consumatori e favorire la dipendenza. Denunciare e contrastare queste tecniche è fondamentale per proteggere la salute pubblica e rafforzare gli interventi di prevenzione.

Le iniziative sul territorio di ATS Brianza, ASST Lecco, ASST Brianza e IRCCS San Gerardo

ASST Brianza

📍 Monza – Casa di Comunità, via Solferino 16

🗓️ 3 e 4 giugno 2025, ore 9.00-12.00

Il Nucleo Operativo Alcologia e Nuove Dipendenze (NOA) sarà a disposizione di fumatori e familiari per brevi incontri informativi, consigli utili e misurazioni.

ASST Lecco

👉 Promozione e sensibilizzazione a cura del Centro Antifumo della SC Rete Dipendenze

Attività di counselling, colloqui informativi, misurazione del monossido di carbonio, informazioni sui servizi antifumo (accesso libero, senza prenotazione):

26/05 – CDC Calolziocorte

28/05 – CDC Olgiate Molgora

30/05 – Ospedale di Lecco

03/06 – Ospedale di Merate

04/06 – CdC Oggiono

05/06 – CdC Introbio

10/06 – Ospedale di Bellano

🕘 Tutti gli incontri si svolgono dalle 9.00 alle 12.30.

IRCCS San Gerardo

🎥 Produzione e diffusione di due video informativi con:

Prof. Fabrizio Luppi , Direttore Pneumologia

Prof. Francesco Petrella, Direttore Chirurgia Toracica

I video mirano a evidenziare i danni provocati dal fumo su polmoni e sistema respiratorio.

Combattere il tabagismo è possibile. Partecipare alle iniziative, informarsi e agire è un primo passo concreto per proteggere la salute propria e della comunità.