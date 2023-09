In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda, per il terzo anno consecutivo, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H)Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste patologie, con un focus particolare su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco e patologie valvolari.

Giornata Mondiale del Cuore: visite gratuite e conferenze negli ospedali di Lecco e Merate

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini.

Si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono protette dallo scudo ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente.

Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.

Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda

“Questa iniziativa ha un alto valore sociale con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e facilitare l’accesso alla diagnosi precoce, rendendo direttamente fruibili anche prestazioni che in molti casi sono gravate da lunghe liste di attesa. Inoltre, vogliamo aiutare a sfatare l’errata convinzione che le malattie cardiovascolari riguardino soprattutto gli uomini, con la grande maggioranza delle donne che ha una percezione molto bassa dei pericoli correlati a queste patologie.

Dato il grande successo e l'alto numero di richieste degli anni scorsi, abbiamo deciso di replicare e quest’anno il focus della settimana di servizi gratuiti è su problematiche cardiache molto diffuse e ancora spesso sottovalutate o non conosciute dalla popolazione come l’aneurisma aortico addominale, l’infarto cardiaco e le patologie valvolari”.

Paolo Favini, Direttore Generale ASST Lecco

“La prevenzione delle malattie cardiovascolari nelle donne è un tema di nodale importanza per la salute pubblica. Queste malattie rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità tra le donne in tutto il mondo. Ancora una volta è di fondamentale importanza evidenziare il ruolo della prevenzione.

Le donne sottovalutano il rischio, non sono sufficientemente informate e non adottano quindi misure preventive adeguate.

La consapevolezza del fatto che le malattie cardiache possono colpire chiunque, indipendentemente dal genere, è essenziale per motivare le donne a prendersi cura della propria salute cardiovascolare”.

Le iniziative messe in campo dall’ASST di Lecco quest’anno:

Presidio Ospedaliero “San Leopoldo Mandic” di Merate

27/09/2023, dalle 16:00 alle 17:30 - Aula Riunioni Scientifiche

Conferenza aperta al pubblico dal titolo “Le valvulopatie nella donna”

Relatore: Dottoressa Maria Grazia Gorgoglione, cardiologa del “San Leopoldo Mandic” di Merate

Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” di Lecco

02/10/2023, dalle 17:00 alle 19:00 - 4° Piano Presidio Ospedaliero, Stanza 5 (Day Hospital Cardiovascolare)

Esecuzione gratuita dell’esame Ecocolordoppler (fino ad esaurimento dei posti disponibili)

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo di posta elettronica: v.scaioli@asst-lecco.it