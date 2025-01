Giornata Mondiale contro il Cancro: a Lecco si promuove la prevenzione con tanti eventi

Il 4 febbraio 2025 si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. In questa occasione, Regione Lombardia lancia una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, con particolare attenzione agli screening e alle vaccinazioni per la prevenzione dei tumori.

Giornata Mondiale contro il Cancro

Secondo il report AIOM “I numeri del cancro in Italia 2024”, nel 2024 si stimano circa 390.000 nuove diagnosi di tumori maligni nel Paese, con 214.000 nuovi casi negli uomini e 175.000 nelle donne. Complessivamente, si contano circa 3,7 milioni di italiani che vivono dopo una diagnosi di tumore, rappresentando il 6,2% della popolazione femminile e il 5,6% di quella maschile. Tra i tumori più diffusi, il carcinoma della mammella è il più frequente, colpendo oltre 925.000 donne. Seguono il tumore alla prostata, con 484.882 casi tra gli uomini, e quello del colon-retto, con 442.634 casi equamente distribuiti tra uomini e donne.

Nonostante l’aumento delle diagnosi, i dati dimostrano che la metà delle persone colpite nel 2024 ha buone prospettive di guarigione, con un’aspettativa di vita paragonabile a chi non ha mai ricevuto una diagnosi oncologica.

Le iniziative in provincia di Lecco

Nel territorio delle province di Lecco e Monza, ATS Brianza, IRCCS San Gerardo dei Tintori, ASST Brianza e ASST Lecco organizzano diverse attività di prevenzione. Ecco il calendario delle iniziative previste in provincia di Lecco

Casa di Comunità di Calolziocorte (Via Bergamo, 8/10 - Calolziocorte, 4 febbraio 2025, ore 9:00-13:00) Screening prostata: supporto alla compilazione del questionario propedeutico. Screening anti-HCV: esecuzione test rapido (pungidito o salivare) e incentivazione della proposta attiva presso i centri prelievi ASST. Screening polmone: counseling motivazionale per tabagisti, misurazione del monossido di carbonio e indirizzamento verso i centri antifumo territoriali.

Casa di Comunità di Oggiono (Via Vittorio Bachelet, 9 - Oggiono, 4 febbraio 2025, ore 9:00-13:00) Screening prostata: supporto alla compilazione del questionario propedeutico. Screening anti-HCV: esecuzione test rapido (pungidito o salivare).

Presidio Ospedaliero di Merate (Ospedale "Mandic" - Largo Mandic, 1, Merate, 4 febbraio 2025, ore 9:00-13:00) Punto screening oncologici: gestione appuntamenti e promozione delle campagne di screening della mammella, del colon-retto e della cervice uterina. Gli operatori del Centro Screening ATS Brianza, in collaborazione con le ostetriche dell'ASST di Lecco, allestiranno un punto informativo nella hall dell'ospedale.

Presidio Ospedaliero di Lecco (Day Hospital Oncologico Ospedale "A. Manzoni" - Via dell'Eremo, 9/11, Lecco, 5 febbraio 2025, ore 9:00-12:30) Ambulatorio vaccinale per pazienti con diagnosi di tumore: presa in carico dei pazienti oncologici per la somministrazione e la programmazione dei vaccini indicati in base alla patologia.

(Day Hospital Oncologico Ospedale "A. Manzoni" - Via dell’Eremo, 9/11, Lecco, 5 febbraio 2025, ore 9:00-12:30)

Queste iniziative rappresentano un’opportunità fondamentale per diffondere la cultura della prevenzione e migliorare le prospettive di salute della popolazione. Regione Lombardia, attraverso queste campagne, ribadisce il proprio impegno nella lotta contro il cancro, sottolineando l’importanza della prevenzione e dell’accesso ai servizi sanitari per tutti i cittadini.