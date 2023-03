La Consigliera di Parità della Provincia di Lecco Marianna Ciambrone e la Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Lecco Monica Rosano - in occasione della Giornata internazionale della donna, presentano il Progetto "Missione Parità", realizzato con la collaborazione di Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese e le biblioteche di Lecco, Mandello del Lario e Paderno D'Adda.

Giornata internazionale della donna: a Lecco "Missione Parità"

Il progetto, che prevede tre incontri in tre biblioteche della provincia, vuole promuovere la cultura della parità di genere già a partire dalla scuola primaria.

"Siamo fortemente convinte che l'educazione di genere si coltivi giorno dopo giorno e consapevoli del fatto che i bambini e le bambine imparano molto dall’osservazione del mondo che li circonda. Per tale ragione abbiamo voluto sperimentare proprio con loro un momento di lettura, gioco e condivisione" spiegano le organizzatrici.

Educare oggi alla parità di genere è fondamentale ed è indispensabile farlo già nei primissimi anni di età, sicuramente tramite l'esempio ma anche creando momenti di riflessione sul tema.

L'esperienza maturata da entrambe in questi anni nelle scuole del territorio, presso gli istituti superiori e secondari inferiori, ha insegnato che l'età adolescenziale è già molto avanzata per essere completamente liberi da stereotipi per la realizzazione di una vera parità tra sessi.

Lo strumento migliore per contrastare diseguaglianze, ancora oggi troppo diffuse, è la prevenzione primaria."