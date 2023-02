Giornata dei calzini spaiati: guardate quante belle foto ci avete spedito. Continuate a inviarcele

Siamo tutti unici, siamo tutti splendidamente diversi: è questo il messaggio che oggi, venerdì 3 febbraio 2023, vogliamo urlare al mondo. In che modo? Indossando due calze di colore diverso (cosa per altro facilissima da fare visto che molto spesso le lavatrici si trasformano in buchi neri capaci di tele trasportare le nostre calze in un universo spazio temporale parallelo!!!!!). Oggi infatti celebriamo la Giornata dei calzini spaiati e vi invitiamo a farlo con noi mandandoci i vostri scatti. Chiunque può partecipare: inviateci le vostre foto a redazione@primalecco.it oppure al numero whatsapp 350 137 4198 e pubblicheremo tutte le immagini di calzini spaiati, un colorato inno all'inclusione.

Giornata dei calzini spaiati: mandateci le vostre foto

La giornata dei Calzini spaiati Un’occasione offre una occasione davvero speciale per parlare della diversità come ricchezza perché tutti siamo diversi e allo stesso modo unici e speciali.

L’iniziativa è nata una decina di anni fa in una scuola in Friuli. A crearla fu Sabrina Flapp, una maestra della scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli Venezia Giulia. La docente aveva pensato a questo modo creativo per coinvolgere tutti i bimbi delle elementari: far indossare loro un calzino diverso dall'altro, i più colorati possibile, per lanciare il messaggio di accoglienza verso la diversità, di rispetto, accettazione e solidarietà verso l'altro.

La Giornata dei Calzini spaiati ha poi trovato terreno fertile un po’ ovunque. Anche in provincia di Lecco ovviamente, dove le primi a diffonderla sono state le associazioni e le scuole del territorio, contribuendo ad alimentare la riflessione verso sentimenti come l’altruismo e il rispetto contro ogni forma di violenza e bullismo, soprattutto nell’ambiente scolastico. GUARDA QUI LA BELLA CARRELLATA DI IMMAGINI CHE CI AVETE MANDATO LO SCORSO ANNO

Ecco le vostre foto