Calzini spaiati: oggi tutti celebriamo la diversità, mandateci le vostre foto

Tutti diversi, tutti uguali, tutti importanti

Chiunque può partecipare: basta mandare una foto a redazione@primalecco.it oppure al numero whatsapp 350 137 4198 e pubblicheremo tutte le vostre immagini di calzini spaiati, un colorato inno all'inclusione.

Accogliere la diversità, perché in fondo siamo tutti diversi, tutti uguali, tutti importanti. Perché colore, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose e tantomeno delle persone. Nasce con questo intento quella che celebriamo oggi, venerdì 4 febbraio 2022, ovvero la Giornata dei Calzini Spaiati 2022.

Rispetto, solidarietà accettazione le parole chiave

Non è una moda o una tendenze ma si tratta di un’iniziativa che punta a sensibilizzare su un tema universale e inclusivo, basato sul rispetto reciproco, sulla solidarietà, sull’accettazione dell’altro.

Giornata dei Calzini Spaiati

Cosa occorre fare? Nulla di più semplice…. se siete maniaci dell’ordine e della perfezione oggi vi toccherà faticare nel cercare di abbinare dei calzini spaiati. Se invece, come succede a tanti, frugate nel cassetto dei calzini spaiati per trovarne due uguali (ed è un’impresa), oggi potete farlo ad occhi chiusi e siete giustificati: prendete i primi che vi capitano tra le mani. Non importa se di colore o forma diversa.

Oggi tutti celebriamo la diversità!

Un’iniziativa diventata virale in pochi anni

L’iniziativa, nata una decina di anni fa in una scuola in Friuli, ha trovato terreno fertile un po’ ovunque. Anche a Lecco ovviamente dove le primi a diffonderla sono statele associazioni e le scuole del territorio, contribuendo ad alimentare la riflessione verso sentimenti come l’altruismo e il rispetto contro ogni forma di violenza e bullismo, soprattutto nell’ambiente scolastico.

Chiunque può partecipare: mandateci le vostre foto a redazione@primalecco.it oppure al numero whatsapp 350 137 4198 e pubblicheremo tutte le immagini di calzini spaiati, un colorato inno all'inclusione.