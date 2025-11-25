In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione, sottolineando l’importanza della prevenzione e del sostegno alle vittime.

Giornata contro la violenza sulle donne: i Carabinieri di Lecco e Merate illuminano i loro comandi di arancione

Oggi, 25 novembre, gli edifici del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco e della Compagnia di Merate saranno illuminati di arancione, il colore scelto dalle Nazioni Unite per rappresentare un futuro libero dalla violenza di genere, nell’ambito della campagna internazionale “Orange the World”.

L’Arma dei Carabinieri opera quotidianamente per tutelare le vittime, grazie a un’attività capillare di ascolto, prevenzione e intervento, supportata dalla presenza di personale specializzato e dalla rete diffusa delle Stazioni Carabinieri. Particolare attenzione viene dedicata alle strutture dedicate, come le stanze protette, dove le vittime possono presentare denunce in un ambiente sicuro e riservato. Nella provincia di Lecco, sin dal 2017, sono stati realizzati due locali nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”.

L’illuminazione arancione dei due edifici non è solo un gesto simbolico, ma anche un invito concreto a riflettere sull’urgenza di combattere la violenza di genere, tema al centro di numerose iniziative promosse dall’Arma su tutto il territorio nazionale, come sottolineato dal Comando Generale dei Carabinieri.