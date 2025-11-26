Giornale di Merate, raccolta di giocattoli nuovi per i bambini in ospedale

Domenica 7 dicembre, con la collaborazione dell'Abio di Merate e grazie al sostegno di Catra e Noi Pubblicità. In via Carlo Baslini 10 sarà allestita anche una mostra di foto storiche della Fiera, in collaborazione con FotoLibera

A Sant’Ambrogio un gesto semplice e concreto per scaldare il cuore e donare un sorriso ai bambini ricoverati in ospedale. Ma anche per fare un tuffo nel passato della Fiera, con una mostra di foto storiche.

In occasione della festa patronale di domenica 7 dicembre, il Giornale di Merate e Prima Merate, con la collaborazione della sezione cittadina di Abio (Associazione per il bambino in ospedale), dell’associazione FotoLibera e il sostegno di Catra e Noi Pubblicità, promuoveranno l’iniziativa “Sant’Ambrogio Solidale”, una raccolta di giocattoli destinati ai piccoli pazienti dell’ospedale Mandic e anche ad altri reparti pediatrici del territorio.

Raccolta di giocattoli per l’Abio

Più grande sarà la partecipazione, più bambini e bambine potremo raggiungere in un momento così delicato della loro vita, provando a donare loro un momento di sollievo.

Per l’occasione apriremo a tutti le porte della nostra redazione in via Carlo Baslini 10, nel centro storico di Merate e a pochi passi dal cuore pulsante della Fiera di Sant’Ambrogio. Domenica 7 dicembre la nostra sede sarà aperta dalle 9 alle 18 per accogliere quanti vorranno donare uno o più giocattoli solidali (che dovranno essere nuovi e non incartati).

Con noi ci sarà anche Babbo Natale, pronto a salutare i più piccoli, distribuire gadget e posare per le foto.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità dell’Abio di Merate, presieduta dalla dottoressa Francesca Cortinovis, responsabile del servizio di Cure Palliative Pediatriche dell’ospedale Mandic.

Tutti i giocattoli raccolti nella giornata di domenica saranno consegnati all’associazione, che provvederà a distribuirli tra le bambine e i bambini ricoverati al Mandic e, qualora le donazioni fossero numerose, come ci auguriamo davvero, anche ai piccoli pazienti di altri ospedali della zona tramite le sezioni Abio presenti sul territorio. A sostenere concretamente il progetto ci saranno anche le aziende Catra e Noi Pubblicità, che hanno scelto di sponsorizzare la proposta.

Una mostra fotografica con le immagini storiche della Fiera

Ma non è tutto. Grazie alla collaborazione dell’associazione FotoLibera, il Giornale di Merate organizza per domenica 7 e lunedì 8 dicembre la mostra “La fiera di un tempo”, un percorso di immagini provenienti dal nostro archivio storico che raccontano la fiera di Sant’Ambrogio del passato.

L’esposizione si snoderà sotto il porticato della galleria di via Carlo Baslini, proprio dove hanno sede la redazione, il Disi Cafè e altre attività commerciali e accompagnerà i visitatori fino all’ingresso dei nostri uffici. Un’occasione per riscoprire volti, momenti e atmosfere che hanno segnato la storia della fiera cittadina.

Per un Sant’Ambrogio davvero solidale e ricco di emozioni, vi aspettiamo quindi domenica 7 dicembre dalle 9 alle 18 per la raccolta dei giocattoli in favore dell’Abio di Merate nell’ambito dell’iniziativa e domenica 7 e lunedì 8 dicembre, negli stessi orari, per visitare la mostra con gli scatti d’epoca custoditi nell’archivio del nostro settimanale.

Per informazioni potete contattarci allo 039.8946447 oppure via Whatsapp il 334.6860048.

Dove si trova la nostra redazione