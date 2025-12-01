Prende il via oggi, lunedì 1 dicembre Gift 2025, il progetto solidale promosso e organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco. La quinta edizione presenta conferme e novità. La raccolta di regali per bambini da 0 a 13 anni momentaneamente ricoverati presso strutture ospedaliere di accoglienza pediatrica oppure ospitati in case famiglia del territorio ripropone lo schema consolidato, con la consegna dei regali (nuovi, incartati e con indicazione chiara dell’età e del sesso del destinatario) presso la sede di Confcommercio Lecco negli orari di apertura dall’1 al 17 dicembre: da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 16.30.

I doni verranno poi distribuiti il 22-23-24 dicembre presso le strutture del territorio individuate dal Gruppo Giovani. Oltre alle realtà coinvolte negli scorsi anni – ovvero Ospedale Manzoni di Lecco, Hospice Resegone di Lecco, Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, Istituto La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, Hospice Il Nespolo di Airuno – quest’anno sono state coinvolte anche: CasAmica di Lecco, Casa San Girolamo Fondazione Somaschi Onlus, Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Lecco, Amici di Pedro.

Gift 2025 a Lecco: raccolta di doni per bambini in ospedale e in case famiglia

“Siamo contenti di riproporre anche quest’anno il progetto solidale Gift – spiega il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno – Negli scorsi anni siamo stati inondati di regali per i bambini che vivono momenti difficili o sono lontani dalle proprie famiglie. Quest’anno abbiamo deciso di ampliare ancora di più la platea di strutture ed enti coinvolti: ringrazio quanti lo hanno reso possibile e le realtà del territorio per la disponibilità e la bella accoglienza che hanno riservato al progetto”.

Confermato anche il momento conviviale, con un aperitivo per ringraziare tutti dei doni ricevuti e scambiarsi gli auguri, che si svolgerà venerdì 12 dicembre dalle ore 18 alle ore 20 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco. “Voglio ricordare anche il Consiglio del Gruppo Giovani per l’impegno e tutta la Confcommercio Lecco per la collaborazione – aggiunge il presidente Maddaluno – Ringrazio fin da ora quanti vorranno portare i doni in associazione e invito al momento conviviale e di scambio di auguri del 12 dicembre”. Per motivi organizzativi è gradita la conferma di partecipazione all’aperitivo chiamando il numero 338.5480393 o inviando una email a giovani@ascom.lecco.it entro martedì 9 dicembre.

Il progetto Gift nasce su iniziativa privata di Federico Gordini (già presidente regionale dei Giovani di Confcommercio) e nel 2014 viene “adottato” dal Gruppo Giovani Imprenditori di Milano Lodi Monza e Brianza. La prima edizione a Lecco si è svolta nel dicembre 2019.