Geocult 2026 entra nel vivo con la mostra sul lago di Como e le sue colline

Entra nel vivo Geocult 2026 – Festival italiano delle geoscienze. Nella mattinata di oggi, sabato 9 maggio 2026, Ester Sala di TConnetto, curatrice della mostra, Giacomo Moioli, disegnatore di idee, e Claudia Crippa del consorzio Igt Terre Lariane, hanno illustrato la mostra “Identità Emerse: Il percorso del terroir del lago di Como e delle sue colline”, installata dal 8 al 16 maggio in piazza Cermenati a Lecco. I partecipanti all’esclusivo momento hanno poi proseguito a piedi verso il Lake Como Museum, per un’esperienza immersiva a 360° e un intervento di Giacomo Mojoli. Il tutto è stato accompagnato da un brindisi con i vini Igt Terre Lariane e alcuni assaggi firmati Identità Lariane.

Geocult 2026 alla scoperta delle aziende agricole lariane

“Oggi serve collaborazione e non competizione – hanno commentato gli organizzatori – Stiamo lavorando per il futuro del turismo, affinché tutti possano godere del nostro territorio e dei nostri prodotti locali. Questo mondo di produzione agricola ha bisogno di uomini intelligenti e che sappiano decidere dove e come vogliono andare: sarà questo il futuro”.

“Questa manifestazione è stata l’occasione per raccontare la bellezza della nostra natura: montagna e lago – ha commentato Mojoli – Prendiamo come esempio la vite e l’olio per pensare ad un futuro per richiamare un turismo di qualità e sensibile alle cose belle e ben fatte”.

A chiudere gli interventi Ester Sala, che ha aggiunto: “Questa terza edizione del festival italiano delle geoscienze da l’opportunità alla città di Lecco di unire la morfologia di un territorio, la scienza e la produzione enogastronomica raggiungendo un pubblico vasto e variegato”.

GUARDA LA GALLERY (7 foto) ← →

Il calendario degli eventi

Tante le iniziative in corso fino al 17 maggio in un festival diffuso che unisce scienza e territorio:

Domenica 10 maggio — Tour in barca sul Lago di Como: storie e paesaggi di Mario Cermenati

Mercoledì 13 maggio — Bestiario idrico. Uno spettacolo di Marco Paolini

Venerdì 15 maggio — Visita alla Sorgente Paradone a cura di Lario Reti

Sabato 16 maggio — Tour in barca sul Lago di Como: storie e paesaggi di Mario Cermenati

Sabato 16 maggio — Kayak sul Lago di Como, tra natura, cultura e memoria scientifica

Domenica 17 maggio — Tour in barca sul Lago di Como: storie e paesaggi di Mario Cermenati

Mario Stojanovic