Ai Piani Resinelli prende vita un’iniziativa pensata per dare spazio alle nuove generazioni e al loro sguardo sul futuro della montagna. Si chiama “Generazione Montagna” ed è una call rivolta a giovani under 30 interessati a facilitazione, turismo rigenerativo, comunicazione e autoimprenditorialità.

Il progetto nasce con l’obiettivo di costruire nuovi immaginari per le terre alte, coinvolgendo direttamente chi spesso ne resta ai margini: i giovani. L’iniziativa è promossa dal Comune di Mandello del Lario insieme a Resinelli Tourism Lab, nell’ambito di Lecco Talent Lab, un laboratorio di idee e opportunità dedicato ai giovani della provincia di Lecco e finanziato da ANCI.

Generazione Montagna: ai Piani Resinelli un progetto under 30 per dare nuova vita al turismo delle terre alte

L’idea alla base è ripensare l’offerta turistica dei Piani Resinelli e più in generale della Valsassina, trasformandola in un modello più sostenibile e partecipato. I giovani partecipanti saranno chiamati a sviluppare proposte concrete capaci di valorizzare il patrimonio locale, sia materiale che immateriale, con uno sguardo innovativo.

Il percorso prevede due giornate intensive, in programma venerdì 17 e sabato 18 aprile al Rifugio SEL ai Piani Resinelli. Durante l’esperienza, i partecipanti seguiranno momenti formativi dedicati a turismo rigenerativo, marketing territoriale, facilitazione e community management, alternati a attività di immersione sul territorio.

Un elemento centrale sarà il confronto diretto con il territorio: operatori locali, esercenti, aziende agricole e istituzioni contribuiranno a rendere l’esperienza concreta e radicata nella realtà della montagna.

Al termine del percorso, l’obiettivo sarà quello di trasformare le idee emerse in proposte reali e attivabili. Potranno nascere nuove imprese giovanili, festival culturali, campagne di comunicazione o progetti di valorizzazione del territorio.

La call è rivolta a giovani under 30, con priorità per i residenti nei comuni di Mandello del Lario, Lecco, Abbadia Lariana e Ballabio, ma più in generale nella provincia di Lecco. Non sono richieste esperienze pregresse: contano soprattutto motivazione e voglia di mettersi in gioco.

Il progetto si concluderà con una restituzione pubblica prevista per venerdì 29 maggio 2026, durante la quale le proposte saranno presentate alla comunità. Un momento finale che punta a trasformare le idee in visioni concrete per il futuro dei Piani Resinelli e della Valsassina, con i giovani al centro del cambiamento.