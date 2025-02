Gara di solidarietà per i pompieri di Merate: serve un nuovo mezzo. Gli Amis di Pumpier de Meràa si appellano infatti alle aziende del territorio per completare l'acquisto di una nuova Ple (piattaforma per lavori in elevazione) da destinare al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Merate.

Domani, venerdì 7 febbraio, nella sede del sodalizio, in via degli Alpini a Merate, saranno chiamati a raccolta imprenditori e amministratori locali per un evento riservato in cui verrà presentata loro la raccolta fondi organizzata in quello che è stato ribattezzato «progetto Ple».

«Sin dal 2004 i Vigili del fuoco di Merate avevano in gestione un'autoscala - spiegano i responsabili dell'associazione - Dal 2023, purtroppo, si sono susseguite difficoltà a livello nazionale e regionale che hanno costretto la Direzione Regionale a dislocare l'autoscala in comandi diversi da quello di Lecco, lasciando il Meratese senza un mezzo per i lavori in elevazione».

La storia recente, spiegano gli «Amis», «dimostra però che il Distaccamento di Merate esegue decine di interventi l'anno con questo mezzo, interventi che spaziano dal taglio alberi alla messa in sicurezza di tetti a seguito di incendio, fino al soccorso di persone ai piani alti».

Per acquistare la nuova piattaforma è prevista un investimento di circa 300mila euro, due terzi dei quali verranno comperti dagli «Amis di Pumpier de Meràa» per una parte tramite un bando regionale e un'altra grazie al contributo, almeno un terzo come sottolinea l'associazione, arrivato dalle donazioni di cittadini e aziende che hanno già contribuito con una risposta importante e molto reattiva.

«Siamo a chiedere alle aziende locali collaborazione per creare una cordata di imprenditori che possano permetterci di chiudere l'investimento in tempi rapidi per avere il mezzo operativo entro la prima metà del 2025» concludono gli «Amis».

Chiunque può sostenere l'iniziativa attraverso un investimento al conto corrente dell'associazione, a fronte della quale verrà emessa una ricevuta per erogazione liberale legata al progetto, al seguente iban: IT24Q0503451532000000053433. Nella causale è necessario indicare «Erogazione progetto Ple».