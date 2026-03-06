Il Comune di Galbiate ha ufficialmente aderito alla campagna “R1PUD1A”, promossa da EMERGENCY, portando a 20 il numero dei Comuni della provincia di Lecco che hanno scelto di sostenere l’iniziativa. La decisione è stata formalizzata nei giorni scorsi con una delibera del Consiglio Comunale.

La campagna, nata nel novembre 2024, mira a riportare al centro del dibattito pubblico l’articolo 11 della Costituzione Italiana, che recita:

«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

Galbiate sceglie la pace: salgono a 20 i Comuni lecchesi aderenti a “R1PUD1A”

L’iniziativa, promossa dai volontari del Gruppo di Lecco e Merate, ha trovato un’ampia risposta nel territorio. Dopo l’adesione del capoluogo Lecco, che ha esposto lo striscione il 2 gennaio 2025, numerosi altri Comuni hanno progressivamente aderito.

GUARDA LA GALLERY (6 foto) ← →

Come dichiarato da Adriano Crisafi, Coordinatore locale di EMERGENCY: “Ad oggi con Galbiate sono 20 i Comuni della provincia di Lecco ad aver srotolato lo striscione, simbolo della mobilitazione, hanno aderito finora: Annone di Brianza, Barzanò, Bulciago, Carenno, Casatenovo, Dolzago, Erve, Galbiate, Garlate, La Valletta Brianza, Lecco, Lomagna, Monte Marenzo, Merate, Missaglia, Oggiono, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate e Verderio”.

La campagna sta registrando numeri significativi anche a livello nazionale: oltre 650 Comuni hanno aderito ufficialmente e più di 1.300 scuole sono diventate “presidi di pace”. Tra queste figurano il CPIA “Fabrizio De André”, l’Enaip Lecco, l’ITS Viganò, il Liceo Agnesi e la Scuola secondaria di 1° grado S. Giovanni Bosco.

Anche numerose biblioteche, teatri e spazi culturali hanno aderito, tra cui il Circolo Arci Promessi Sposi di Germanedo, organizzando iniziative pubbliche, incontri e momenti di sensibilizzazione dedicati ai temi della pace.

Il Coordinatore Crisafi ha sottolineato: “Siamo contenti dell’adesione di Galbiate, l’impegno dei volontari del Gruppo di Lecco e Merate non si esaurisce qui continueremo ad attivarci affinché il ripudio della guerra non resti solo una parola scritta sulla carta, ma diventi un impegno civile condiviso da tutta la cittadinanza”.

E ha aggiunto che la campagna ha il solo obiettivo di promuovere il dibattito sull’articolo 11 della Costituzione e sui valori della pace, ricordando l’impegno umanitario dell’organizzazione, fondata da Gino Strada, a favore delle vittime di guerra e delle persone più vulnerabili.

I volontari invitano Comuni, scuole, associazioni e cittadini a unirsi alla mobilitazione per rafforzare una rete diffusa di sostegno al ripudio della guerra. Informazioni e adesioni sono disponibili sul sito ufficiale ripudia.it.

Tra i prossimi appuntamenti segnaliamo che dal 26 al 29 marzo 2026 sarà possibile trovare la Colomba di Pace di EMERGENCY nelle principali piazze italiane. Per aggiornamenti e contatti è possibile scrivere a lecco-merate@volontari.emergency.it o seguire le attività del gruppo locale sui canali social ufficiali.

Con l’adesione di Galbiate, il territorio continua a confermarsi un punto di riferimento nella diffusione di una cultura di pace e di responsabilità civile condivisa.