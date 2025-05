Ottima partecipazione e grande interesse per le due giornate di formazione promosse da ATS Brianza, in collaborazione con i Comandi dei Vigili del Fuoco di Monza e di Lecco, dedicate alle strutture sociosanitarie del territorio sul tema della prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze.

Venerdì 16 maggio a Monza presso il Comando dei VVF di Monza e venerdì 23 maggio presso l’Officina Badoni Broletto di Lecco, si sono svolti due eventi formativi che hanno coinvolto più di cento referenti tra gli enti gestori delle strutture sociosanitarie delle due province.

Formazione antincendio ATS Brianza e Vigili del Fuoco



L’Arch. Giovanna Barbaini, responsabile della struttura Verifica Requisiti Strutturali e Tecnologici Strutture Erogatrici dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, ha presentato le criticità che sono emerse durante i sopralluoghi svolti per la verifica degli aspetti legati alla normativa antincendio, mostrando anche delle fotografie di situazioni meritevoli di attenzione e suggerendo le corrette modalità di gestione di queste circostanze al fine del rispetto della normativa vigente.



Per i Vigili del Fuoco della provincia di Monza e Brianza hanno portato il loro contributo il Comandante Vito Cristino e l’Ing. Davide Fratantonio, per i Vigili del Fuoco della provincia di Lecco è intervenuto il Comandante Antonio Giulio Durante. Il loro intervento ha riguardato la gestione antincendio ai sensi della normativa nazionale vigente ( D.Lgs. 81/08 e DM applicativi in materia di gestione dell'emergenza, fattori di rischio incendio, formazione, informazione, manutenzione degli impianti...) e la gestione delle emergenze nelle strutture sociosanitarie. Particolare attenzione è stata data alla corretta strategia di evacuazione, considerando la tipologia di ospiti di queste strutture.

L’evento formativo, che ha visto la partecipazione di datori di lavoro, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e addetti antincendio operanti nelle RSA e RSD, ha avuto come risultato più apprezzato la condivisione di buone pratiche e il chiarimento di alcuni aspetti gestionali critici nella corretta applicazione della normativa.



“Le due giornate – evidenzia il Direttore Generale di ATS Brianza Michele Brait - hanno rappresentato un ottimo esempio della proficua collaborazione tra ATS Brianza e i Comandi dei VVF delle due province; una parternship che ha avuto dimostrazione pratica durante la gestione dell’incendio in una RSA della provincia di Monza avvenuta lo scorso anno. L’azione congiunta tra i tecnici della nostra Agenzia di Tutela della Salute, il personale dei VVF e gli operatori dell’RSA coinvolta, ha permesso di evitare conseguenze tragiche e consentito la ripresa delle attività in tempi brevissimi”.

“ATS e i Comandi dei VVF – conclude il dott. Brait - perseguono e valorizzano con questa iniziativa la loro funzione di tutela dei cittadini ospiti e dei lavoratori di queste strutture”.