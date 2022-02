Forze dell'ordine

Hofmann: “La nuova stazione del Gruppo Forestale a Osnago costituirà un nuovo simbolo della legalità"

“Ho appreso con soddisfazione la notizia dell’interessamento da parte del Gruppo Forestale Carabinieri per un edificio a Osnago, confiscato alla camorra, per trasformarlo in una nuova stazione dotata di uffici e alloggi”. Sono parole della la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann. Stiamo parlando della villetta situata al civico 12 di via delle Robinie, immobile confiscato nel 2018.

Forestali a Osnago nello stabile confiscato alla camorra

“Questo interessamento - sottolinea la Presidente Hofmann - conferma la volontà di potenziare l’organizzazione dei Gruppo Forestale in termini di uomini, mezzi, strutture, competenze operative, ispettive, investigative e preventive in materia ambientale, come già ribadito al termine del recente incontro con il Prefetto”. Una presa di posizione, quella della presidente di villa Locatelli, che arriva dopo la polemica sulla paventata soppressione del Gruppo Forestale Carabinieri di Lecco. In realtà l'unica novità riguarda di fatto l’incarico di Comandante del Gruppo di Lecco che è stato soppresso ed ora il comando è gestito "a scavalco" con Como.

“La nuova stazione del Gruppo Forestale a Osnago - conclude la Presidente Hofmann - costituirà un nuovo simbolo della legalità e un ulteriore presidio di sicurezza per tutto il territorio meratese, che si affianca a quelli già presenti in città a Lecco, sul lago a Dervio, in Valsassina a Barzio e Margno”.

Lo stabile in oggetto, di 154 metri quadrati, è composto da cinque locali più doppi servizi, a cui si aggiungono una cantina, un garage, una taverna e il giardino, collocata in un quartiere prettamente residenziale