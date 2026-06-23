Il presidente Walter Fontana: "Siamo orgogliosi di questo importante traguardo che riconosce il merito e la competenza, ed in particolare un valore su cui da sempre poggia la nostra azienda: la fiducia, e quindi l'affidabilità"

Fontana Group ha conquistato il primo premio al Podio Ferrari 2026 per la ”Trust Performance”, il prestigioso riconoscimento con cui la Casa di Maranello celebra ogni anno le eccellenze della propria catena di fornitura. La cerimonia si è tenuta lunedì 22 giugno.

Fontana Group vince il Podio Ferrari 2026

L’azienda di Calolziocorte, leader nella progettazione e produzione di stampi e scocche in alluminio per le supercar più desiderate al mondo, collabora con Ferrari dal 2003 fornendo in modo esclusivo tutte le carrozzerie di ogni vettura prodotta a Maranello.

Con questo importante risultato sale a due il numero di volte in cui Fontana Group è riuscita a conquistare il primo posto sul Podio Ferrari, confermando la solidità di una partnership costruita in oltre vent’anni di collaborazione.

Il Podio Ferrari rappresenta uno dei più importanti momenti di riconoscimento per i fornitori del Cavallino Rampante. Il premio per la “Trust Performance” premia l’azienda che, attraverso risultati eccellenti e costanti nel tempo, ha saputo costruire un solido rapporto di fiducia con Ferrari. Il riconoscimento valorizza non solo la qualità delle performance industriali e operative, ma anche l’affidabilità, la trasparenza e la capacità di collaborare in modo efficace per affrontare le sfide comuni. Viene inoltre riconosciuto il contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi strategici condivisi, che rende il partner un punto di riferimento stabile e qualificato all’interno della filiera Ferrari.

GUARDA LA GALLERY (5 foto) ← →

Per il Fontana Group il Podio Ferrari 2026 non è un esordio

Già nel 2010 l’azienda era stata infatti premiata come “Eccellenza Italiana”, distinguendosi tra tutti i partner della Casa di Maranello. Il riconoscimento ottenuto nel 2026 assume un significato ancora più speciale perché coincide con un traguardo storico per l’azienda lecchese: il 70° anniversario dalla fondazione, avvenuta nel 1956. Un risultato che testimonia la continuità di un percorso contraddistinguono Fontana Group sui mercati internazionali.

“Siamo orgogliosi di questo importante traguardo che riconosce il merito e la competenza, ed in particolare un valore su cui da sempre poggia la nostra azienda: la fiducia, e quindi l’affidabilità – afferma Walter Fontana, Presidente Fontana Group – Ringrazio tutti i nostri Collaboratori, Fornitori e Stakeholder che con impegno ci hanno permesso di arrivare qui oggi, e di continuare a scrivere una storia di successo che quest’anno compie ben 70 anni”.

Mario Stojanovic